Formel-1-Knall: Verstappen will Red Bull verlassen

Nach dem Erfolg in Spielberg könnte man meinen, dass Max Verstappen vorerst wieder zufriedener ist. Doch nun kommen neue Details zu den Verhandlungen am Wochenende ans Licht.

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Die Wechsel-Gerüchte von Max Verstappen wollen nicht abreißen. Nun sind neue Details zum möglichen Abschied nach acht Jahren beim österreichischen Rennstall bekannt geworden.

Der 28-jährige Niederländer und sein Manager Raymond Vermeulen machten vor dem Rennen in Spielberg klar, dass der vierfache Formel-1-Weltmeister die Saison mit Red Bull auf jeden Fall beenden will. Wie es danach weitergehe, hängt auch von der Entwicklung des Autos ab.

Gerade da sollte der viel umjubelte zweite Platz beim "Heimrennen" in Spielberg eigentlich für die Bullen sprechen. Doch scheinbar dürfte es schon zu spät sein. Denn nach dem GP von Ungarn Ende Juli kann Verstappen beim derzeitigen Stand seine Vertrags-Klausel ziehen und das Team mit Saisonende verlassen.

Treffen mit Mintzlaff

Auch deshalb soll es im Rahmen des GP von Österreich ein Treffen von Vermeulen und den Bullen-Bossen inklusive CEO Oliver Mintzlaff gegeben haben. Allerdings dürfte das alles andere als positiv verlaufen sein.

Oliver Mintzlaff kämpft um den Verbleib von Max Verstappen. © GEPA pictures

Umso brisanter ist ein neuer Bericht von Sky Sport UK. Laut dem britischen Sportnachrichtensender gab es in Spielberg auch Verhandlungen mit dem möglichen Wunsch-Team von Verstappen.

McLaren-Joker Lambiase

Demnach hat das Lager des Niederländers den Kontakt mit McLaren hergestellt, um über den Wechsel zu sprechen. Vor allem die Verpflichtung von Verstappens engem Vertrauten Gianpiero Lambiase soll den Niederländer zum britischen Traditionsrennstall ziehen und einer der Hauptgründe sein, warum er Red Bull verlassen will.

Gianpiero Lambiase (r.) gehört zu Verstappens engsten Vertrauten. © Getty Images

Andere Experten meinen wiederum, dass man damit nur den Preis für eine mögliche Vertragsverhandlung von Verstappen in die Höhe treiben will. Sollte es tatsächlich zu dem Sensations-Transfer kommen, soll Berichten zufolge Oscar Piastri sein Cockpit räumen und im Tausch zu Red Bull wechseln.