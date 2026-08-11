Schumacher-Familie kündigt Überraschung an

Die Formel-1-Fans dürfen sich beim Großen Preis von Italien in Monza offenbar auf besondere Gäste freuen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Familie von Michael Schumacher hat jetzt mit einer Ankündigung rund um die Schumacher Lounge für Neugier gesorgt. Welche prominenten Namen in diesem Jahr dabei sein werden, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Auf dem Instagram-Account von Michael Schumacher veröffentlichte die Familie ein Video mit Eindrücken aus der Lounge und kündigte die Rückkehr nach Monza an. "In nur 30 Tagen sind wir für den Renntag beim Großen Preis von Italien in Monza zurück", heißt es in dem Beitrag. Gleichzeitig wurde versprochen, in den kommenden Wochen weitere Neuigkeiten bekannt zu geben.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Besonders spannend dürfte dabei die Gästeliste werden. "Wir haben einige aufregende Ankündigungen zu teilen, darunter weitere Neuigkeiten darüber, wer uns in Monza begleiten wird", teilte die Familie mit.

Gästeliste

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es bereits. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung wurden unter anderem die ehemaligen Formel-1-Weltmeister David Coulthard und Damon Hill sowie Martin Brundle, Kommentator David Croft, Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer und weitere Persönlichkeiten genannt.

Die Schumacher Lounge ist eine dreitägige Hospitality-Veranstaltung, die an die außergewöhnliche Karriere des siebenmaligen Weltmeisters erinnert. Neben historischen Fahrzeugen und persönlichen Erinnerungsstücken stehen auch ehemalige Rennfahrer und Motorsport-Größen im Mittelpunkt.

Gerade Monza hat für Schumacher-Fans eine besondere Bedeutung. Der Deutsche feierte auf der legendären Strecke zahlreiche Erfolge und schrieb mit Ferrari ein großes Kapitel Formel-1-Geschichte. Welche Überraschung die Familie diesmal vorbereitet, dürfte sich erst in den kommenden Wochen zeigen.