Dreifach-Triumph! Aprilia zerlegt die Konkurrenz

Raul Fernandez siegt in Silverstone, WM-Leader Jorge Martin wird Zweiter, Marco Bezzecchi komplettiert Podium.

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Machtdemonstration von Aprilia in Silverstone! Raul Fernandez gewann am Sonntag den Grand Prix von Großbritannien vor Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Für Fernandez war es im 90. MotoGP-Rennen der zweite Sieg in der Königsklasse.

Fernandez fährt der Konkurrenz auf und davon

Vom zweiten Startplatz erwischte Fernandez den perfekten Start und schnappte sich in der ersten Kurve Martin. Der Spanier setzte sich sofort ab, führte nach einer Runde bereits mit 1,2 Sekunden Vorsprung und hatte nach fünf Umläufen drei Sekunden zwischen sich und die Verfolger gebracht.

Während Fernandez vorne einsam seine Runden drehte, musste Martin zunächst kämpfen. Der Sprint-Sieger fiel nach Problemen mit dem Ride-Height-System auf Rang vier zurück, arbeitete sich aber wieder nach vorne. In Runde neun überholte er Bezzecchi und übernahm Platz zwei.

Fernandez ließ sich davon nicht beeindrucken. Zwar konnte Martin den Rückstand in der Schlussphase noch verkürzen, der Trackhouse-Pilot brachte seinen Vorsprung aber sicher ins Ziel. Nach seinem Erfolg in Australien 2025 feierte Fernandez damit seinen zweiten MotoGP-Sieg. Zugleich setzte sich eine kuriose Silverstone-Serie fort: In den vergangenen zwölf MotoGP-Rennen auf der britischen Strecke gab es zwölf verschiedene Sieger.

Martin baut seine WM-Führung weiter aus

Hinter Fernandez machte Martin mit Platz zwei ein nahezu perfektes Wochenende komplett. Nach seinem Sprint-Sieg am Samstag baute der Spanier seine Führung in der MotoGP-WM auf 240 Punkte aus. Neuer Zweiter ist Bezzecchi mit 209 Zählern. Der Italiener verteidigte in der Schlussphase Rang drei und machte damit den Aprilia-Dreifachsieg perfekt.

Bester KTM-Pilot wurde Pedro Acosta auf Rang fünf. Für Weltmeister Marc Marquez verlief der Sonntag dagegen enttäuschend. Seine Aufholjagd in der WM wurde zumindest vorerst gebremst. Mit 199 Punkten liegt der Ducati-Star auf Rang vier der Gesamtwertung, unmittelbar hinter dem in Silverstone gestürzten Ai Ogura (200).

Für Aprilia endete damit ein Wochenende, das bereits im Qualifying und Sprint von der eigenen Stärke geprägt war, mit dem Dreifachsieg. Weiter geht die MotoGP-WM am 30. August beim Grand Prix von Aragon in Spanien.