Renn-Teenie (16) rast mit 249 km/h, hat aber keinen Führerschein

Die 16-jährige Lisa Billard fährt in der F1 Academy mit bis zu 249 km/h über die Rennstrecke, besitzt aber noch keinen Führerschein. Ihr großes Ziel ist ein Stammplatz in der Formel 1.

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Mit bis zu 249 km/h jagt die 16-jährige Lisa Billard über die Rennstrecken der Formel 4 und der F1 Academy. Das französische Motorsport-Talent steuert ihren Rennwagen mit hoher Präzision – besitzt für den normalen Straßenverkehr aber noch gar keinen Führerschein.

Billard: "Es ist völlig anders"

Mitten in einer stressigen Rennsaison lernt die Pilotin aus der Normandie derzeit das Fahren im Zivilauto. Der Wechsel von der Formel 4 in den manuell geschalteten Renault Clio erfordert einige Umstellung: "Es ist völlig anders. Es gibt keine Flaggen, man muss an Ampeln halten und darf nur 48 km/h fahren", erzählte sie lachend dem "Daily Mirror". "Mein Fahrlehrer weiß, was ich tue, und achtet extrem streng auf das Tempo."

Lisa Billard © Instagram/Lisa Billard

Lisas Begeisterung für Geschwindigkeit und Adrenalin begann mit sieben Jahren beim Kartfahren an der Seite ihres Vaters. Als einziges Mädchen in einer männerdominierten Sportart hatte sie es anfangs schwer; die Jungen agierten auf der Strecke oft besonders aggressiv gegen sie, erzählt die 16-jährige Billard. Unbeeindruckt setzte sie ihren Weg fort und schrieb im Vorjahr Geschichte: Bei der sechsten Runde der F1 Academy in Singapur ging sie als bisher jüngste Wildcard-Fahrerin überhaupt an den Start.

Die F1 Academy ist eine reine Frauen-Rennserie für 16- bis 25-Jährige. Neben der sportlichen Nachwuchsförderung schätzt Lisa vor allem das familiäre Miteinander unter Fahrerinnen, die dieselben Hürden kennen. Ihr klares Ziel ist ein Stammplatz in der Formel 1, wo aktuell keine Frauen vertreten sind: "Ich will eine der besten Fahrerinnen der Welt werden. Es geht uns nicht nur darum, schnell zu fahren, sondern die Besten auf der Strecke zu sein."