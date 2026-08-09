Formel-1-Knall: Red Bull gelingt Transfercoup

Red Bull besetzt eine Schlüsselstelle neu

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während sich die Formel 1 in der Sommerpause befindet, arbeitet Red Bull bereits intensiv an der Zukunft. Der österreichische Rennstall steht offenbar vor einem wichtigen Personalwechsel und könnte sich dabei die Dienste eines erfahrenen Aston-Martin-Mannes sichern.

Nach Informationen der "Bild" soll Tom McCullough künftig die Position des "Head of Race Engineering" bei Red Bull übernehmen. Der 49-Jährige wird Aston Martin Ende des Jahres verlassen und wäre damit auf dem Markt verfügbar. Zuletzt war der Brite als Performance-Direktor für den Rennstall tätig.

ZANDVOORT, NETHERLANDS - AUGUST 22: Tom McCullough of Great Britain and Aston Martin Aramco F1 Team during previews ahead of the F1 Grand Prix of The Netherlands at Circuit Zandvoort on August 22, 2024 in Zandvoort, Netherlands. (Photo by Vince Mignott/MB Media/Getty Images) © Getty Images

Schlüsselstelle

Bei Red Bull würde McCullough eine zentrale Aufgabe übernehmen. Als leitender Renningenieur wäre er für die Abläufe an der Strecke verantwortlich und würde die Ingenieursteams bei den Grand Prix koordinieren.

Er würde damit in die Fußstapfen von Gianpiero Lambiase treten. Der 45-Jährige gilt als einer der wichtigsten Vertrauten von Max Verstappen und wurde durch die zahlreichen Funkgespräche mit dem Weltmeister auch bei den Fans bekannt. Lambiase soll Red Bull allerdings verlassen und künftig für McLaren arbeiten.

McCullough bringt reichlich Erfahrung mit. Er arbeitete bereits für Williams und Sauber und war später bei Aston Martin beziehungsweise dem damaligen Force-India-Team tätig. Seit 2018 übernahm er dort zunehmend Führungsverantwortung.

Für Red Bull wäre die Verpflichtung damit ein weiterer wichtiger Baustein im personellen Umbau des Teams.