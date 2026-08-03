WM in Gefahr: Rückschlag für Kimi Antonelli (19)

Die Formel-1-WM bleibt weiter spannend. Während der Sommerpause hat Mercedes eine brisante Entscheidung verkündet, die nicht zu Gunsten von Leader Kimi Antonelli ausgefallen ist.

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Gut neun Monate ist es her, dass Lando Norris sich im packenden Finale der Formel 1 zum Weltmeister gekürt hat, obwohl es lange Zeit danach ausgesehen hatte, dass sich sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri den Titel holt. Diese Geschichte könnte sich heuer wiederholen.

Nach elf absolvierten Rennen befinden sich die Piloten und Teamverantwortlichen derzeit in der vorgeschriebenen Sommerpause, in der auch keine Entwicklungen an den Autos vorgenommen werden dürfen. Genug Zeit für viele Verantwortliche, die erste Saisonhälfte zu analysieren und die wichtigsten Entscheidungen für den Rest der Saison zu treffen.

Und genau dabei hat Mercedes nun überrascht. Denn obwohl WM-Leader Kimi Antonelli 50 Punkte Vorsprung auf Ferrari-Star Lewis Hamilton hat und 59 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell liegt, gibt es bei den Silberpfeilen keine Stallorder.

Neues WM-Drama?

Fans hoffen auf ein ähnliches Drama wie im Vorjahr, als beim letzten Rennen mit Max Verstappen, Norris und Piastri noch drei Fahrer eine realistische Titelchance hatten. Auch da begann die große Aufholjagd nach dem letzten Piastri-Sieg in den Niederlanden, der das Fahrerfeld zuvor nach Belieben dominierte.

© NurPhoto via Getty Images

Bradley Lord, Kommunikationschef von Mercedes, stellte nun klar, dass das Team eine klare Linie vorgibt, die Antonelli nicht unbedingt in die Karten spielt. "Wenn ein Mercedes gewinnen kann, wird ein Mercedes gewinnen", lautet die von Teamchef Toto Wolff vorgegebene Marschroute.

Konstrukteurs-Titel hat Priorität

Das Hauptziel heuer sei der Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft, wo man derzeit 72 Punkte Vorsprung auf Ferrari hat. Damit steht auch fest, dass Russell trotz eines klaren Rückstandes gegen seinen Teamkollegen nicht zurückstecken müsste.

Weiter bekräftigt Lord den Plan: "Wir sind bei der Saisonhälfte. Es ist zu früh, so zu denken." Allerdings stellt er auch klar, dass man zuletzt immer wieder Probleme mit den Boliden hatte, weshalb derzeit auch der Fokus darauf liegt, die Stabilität des Autos zu verbessern.