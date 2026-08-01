"generell ok"
Rallye-Weltmeister Ogier und Co-Pilot nach Crash im Spital
Wie ihr Team Toyota auf X mitteilte, konnten beide Sportler ohne Hilfe aus dem Auto kommen und sind "generell okay". Laut den Organisatoren ist der neunfache Weltmeister auf der Sonderprüfung 17 von der Straße abgekommen und überschlug sich mehrere Male.
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"Seb war mehr geschockt als sonst etwas, nichts gebrochen", sagte Toyotas stellvertretender Teamchef Juha Kankkunen dem Rally.tv. Über die Ursache ist noch nichts bekannt.
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