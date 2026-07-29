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Neue Kooperation

TV-Knall um Formel-1-Rechte

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Formel-1-Rennstart in Spa mit mehreren Autos auf der Strecke und Zuschauern im Hintergrund.
© Getty Images
Die endgültige Entscheidung um die Formel-1-Rechte dürfte nun gefallen sein.
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Bereits vor einigen Tagen konnte ServusTV vermelden, dass man sich in Österreich die Übertragungsrechte der Formel 1 bis 2029 sichern konnte. Doch bisher war nicht bekannt, in welcher Form der Deal besteht. Der bisherige Kooperationspartner ORF wurde nicht erwähnt. Auch die Übertragungsrechte in Deutschland von Sky wurden bisher nicht offiziell verlängert.

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Dabei hatte Sky bereits einen Mega-Deal bis 2034 bekannt gegeben, dank dem man sich zumindest für Großbritannien und Italien die Rechte gesichert hat. Deutschland wurde allerdings vorerst nicht erwähnt. Dabei hatte man bereits gehofft, dass es durch den Zusammenschluss mit RTL zum großen Comeback der Motorsport-Königsklasse im deutschen Free-TV kommen könnte.

Zittern um Rechte

Während man in unserem Nachbarland noch zittert, dürfte die Entscheidung in Österreich nun gefallen sein. Wie oe24 erfuhr, soll die Kooperation zwischen ORF und ServusTV auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Damit müssen sich die heimischen PS-Fans weiterhin bei jedem Rennen schlau machen, auf welchem Sender der Grand Prix gezeigt wird. Moderatoren-Ikone Ernst Hausleitner wird aber weiterhin nicht von der Bildfläche verschwinden und seinen Anhängern erhalten bleiben.

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