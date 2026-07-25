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Mercedes-Knall um Max Verstappen (28)

Ein Mann in Red-Bull-Teamkleidung und Cap steht lächelnd mit einem Rucksack vor rotem Hintergrund.
© Getty Images
Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Szenario.
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Mercedes setzt auch über die kommende Saison hinaus auf Kontinuität. Teamchef Toto Wolff kündigte vor dem Grand Prix von Ungarn an, dass George Russell und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli auch 2027 das Fahrerduo bilden sollen. Der 19-jährige Italiener habe sich in den vergangenen Monaten enorm entwickelt und überzeuge vor allem durch seine Fähigkeit, Rückmeldungen schnell umzusetzen. Wolff zeigte sich beeindruckt, wie stark sich Antonelli über den Winter verbessert habe.

Ein Mann im Mercedes-AMG-Petronas-Poloshirt steht draußen und blickt zur Seite.
© Getty Images

Hintertür bleibt offen

Ganz ausschließen will der Österreicher einen spektakulären Transfer dennoch nicht. Eine Verpflichtung von Max Verstappen bleibt für die Zukunft ein Thema. "Wir scheuen uns nicht, irgendwann auch Max und Kimi zusammen im Team zu haben", erklärte Wolff. Der viermalige Weltmeister steht derzeit noch bei Red Bull unter Vertrag, hält sich zu seiner langfristigen Zukunft jedoch bedeckt.

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Vor dem Rennwochenende in Ungarn blickt Mercedes zudem optimistisch auf die sportliche Herausforderung. Wolff ist überzeugt, dass der Hungaroring den Stärken des Silberpfeils entgegenkommt. Während auf Highspeed-Strecken das optimale Management der Batterie und die Abstimmung mit der Software eine immer größere Rolle spielen, stehe in Budapest klassisches Racing im Vordergrund: spät bremsen, schnell durch die Kurven fahren und das Maximum aus dem Auto herausholen.

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