Schnappt sich der Bullen-Rennstall das Mercedes-Mastermind?

Spannende Enthüllung vor dem Ungarn-GP: Red Bull will das Mercedes-Mastermind Gwen Lagrue als Nachfolger von Dr. Helmut Marko verpflichten, um das Juniorteam neu aufzustellen.

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Hinter den Kulissen der Formel 1 bahnt sich vor dem Grand Prix von Ungarn ein spektakulärer Transfer-Coup an. Mercedes-Nachwuchs-Mastermind Gwen Lagrue steht unmittelbar vor einem Engagement beim Rivalen Red Bull. Der 50-jährige Franzose gilt als der prägende Kopf hinter dem Junioren-Programm der Silberpfeile und feierte zuletzt mit dem kometenhaften Aufstieg von Shootingstar Kimi Antonelli gewaltige Erfolge. Nun soll Lagrue so schnell wie möglich die Leitung des Bullen-Nachwuchsteams übernehmen und damit Teamchef Laurent Mekies kräftig verstärken.

Umdenken bei den Bullen

Damit vollzieht die Führungsebene in Milton Keynes eine überraschende Kertwende. Als die steirische Motorsport-Legende Dr. Helmut Marko Ende vergangener Saison nach über zwei Jahrzehnten als Red-Bull-Berater im Alter von 83 Jahren in Pension ging, hieß es vorerst noch, dass seine Position nicht mehr nachbesetzt werde. Angesichts der aktuellen Entwicklung hat man im Lager des Brause-Rennstalls jedoch umgedacht. Laut Informationen des Insider-Portals motorsport-magazin.com fiel die Wahl für den Neustart bei der Talentförderung direkt auf das Silberpfeil-Genie.

Wolff bestätigt Zukunfts-Gespräche

Auch bei Mercedes schlägt die Causa bereits hohe Wellen. Teamchef Toto Wolff bestätigte am Rande des Rennwochenendes in Spa bereits offizielle "Gespräche über die Zukunft" mit seinem Chef-Strategen für den Nachwuchs. Ob Lagrue die Silberpfeile noch vor der Sommerpause verlässt oder eine Sperrfrist absitzen muss, ist aktuell noch offen, der Wechsel zum österreichisch-britischen Rennstall scheint jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein.