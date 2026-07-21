Keine Geschenke! Die neue Mercedes-Stallorder für Ungarn-GP

Spannung vor dem Formel-1-Finale in Budapest: Mercedes-Boss Toto Wolff erlässt vor dem GP von Ungarn eine klare Teamorder für Kimi Antonelli und George Russell.

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Beim "halben" Heim-Grand-Prix von Mercedes-Chef Toto Wolff am Hungaroring steht das letzte Formel-1-Spektakel vor der Sommerpause auf dem Programm (Sonntag, 15:00 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker). Shootingstar Kimi Antonelli will in Ungarn den nächsten großen Schritt Richtung WM-Titel machen. Nach sechs Siegen in zehn Rennen führt der erst 19-jährige Italiener die Gesamtwertung souverän mit 42 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Pilot Lewis Hamilton an. Für George Russell wird die Luft im Titelkampf als Drittplatzierter mit 50 Zählern Rückstand bereits dünner.

Stallorder nach Knall in Barcelona

Alles andere als ein weiterer Mercedes-Erfolg auf dem Hungaroring wäre eine riesige Überraschung, schließlich stellte Wolff zuletzt klar, den stärksten Motor im Feld zu besitzen. Nach den Vorfällen beim GP von Spanien in Barcelona schiebt der Österreicher internen Kämpfen jedoch einen Riegel vor. Damals beschädigte sich Antonelli im Duell mit Russell die Radaufhängung und fiel aus – der Sieg ging prompt an den einzigen echten Verfolger Hamilton. Damit ist jetzt Schluss: Die Silberpfeil-Piloten dürfen sich auf der Strecke keine Zeit mehr kosten.

Sieg steht über allem

Die Devise bei Mercedes lautet ab sofort maximale Priorisierung des Gesamtsiegs, ohne dabei Stallregie zu betreiben. Wolff betont, dass man keinem der beiden Piloten einen verdienten Rennsieg wegnehmen würde – selbst wenn Russell in der WM hinten liegt und in Führung fährt. Beobachtet wird die Situation unter anderem von Ex-Red-Bull-Berater Helmut Marko. Der 83-Jährige erwartet in Ungarn spannungsgeladenes Racing auf dem engen Kurs, da das Elektroenergie-Management auf der kurzen Geraden eine geringere Rolle spielt als zuletzt in Spa.