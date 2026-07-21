Alles unterschrieben
Offiziell: Brisanter Verstappen-Deal mit McLaren
Seit Wochen rätseln Fans, wie die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 aussieht. Aufgrund der großen Leistungsprobleme zu Saisonbeginn stand ein Teamwechsel im Raum, vor allem McLaren wurde immer wieder gehandelt. Auch eine mögliche Pause von der Königsklasse des Motorsports war nicht ausgeschlossen.
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Zuletzt bekräftigte das Management des 28-jährigen Niederländers immer öfter, dass man sich an den Vertrag beim österreichischen Rennstall halten möchte. Man stritt aber auch nie ab, dass es eine Klausel gibt, dank der der vierfache Weltmeister nach der Saison die Bullen verlassen kann, sollte er zur Sommerpause nicht unter den besten zwei Fahrern in der WM-Wertung liegen.
Am Sonntag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt am Hungaroring bei Budapest das letzte Rennen, bevor die Formel 1 in die einmonatige Auszeit abbiegt. Verstappen liegt derzeit auf Rang 7 in der Fahrerwertung, 68 Punkte hinter dem zweitplatzierten Lewis Hamilton, womit er die Klausel tatsächlich aktivieren könnte, obwohl die Formkurve bei Red Bull zuletzt steil nach oben zeigte.
Deal mit McLaren wird offiziell
Ausgerechnet rund um den Grand Prix von Belgien am vergangenen Wochenende landete der Niederländer auf Platz 3. Im Rahmen seines zweiten Heimrennen (seine Mutter ist Belgierin d. Red.) verkündete er nun einen brisanten Deal mit McLaren.
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Dabei geht es allerdings nicht um ihn selbst. Viel mehr geht er eine Partnerschaft mit dem belgischen Top-Talent Dries Van Langendonck (15), der derzeit in der britischen Formel 4 für das McLaren-Juniorenprogramm fährt, ein.
Premiere für Verstappen
Verstappen Racing wird zukünftig die Zukunftshoffnung am Weg in die Formel 1 unterstützen. Van Langendonck ist der erste externe Fahrer, abgesehen Thiery, dem vom Sohn Verstappen-Manger Raymond, den die Gruppe des Niederländers unter Vertrag nimmt.
"Ich würde das nur bei Fahrern machen, bei denen ich wirklich herausragendes Potenzial sehe. Piloten von diesem Kaliber gibt es nicht jedes Jahr. Deshalb ist Dries für mich auch der Erste. Er bringt definitiv alles mit, um es ganz nach oben zu schaffen", lobte der Niederländer seinen Schützling.
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