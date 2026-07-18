Heftiger Crash
Ferrari-Schock! Hamilton kracht in die Wand
In seiner letzten Runde verlor der Brite sein Heck und prallte heftig mit der Hinterachse gegen die Wand.
"Ich bin okay, es tut mir leid", entschuldigte sich Hamilton gleich über Funk.
Für seine Mechaniker heißt das: Überstunden bis zum Qualifying um 16 Uhr!
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Kimi Antonelli (Mercedes) setzte die Bestzeit vor Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).
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