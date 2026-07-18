Ferrari-Schock! Hamilton kracht in die Wand

Das letzte Training in Spa war eigentlich schon vorbei, doch dann sorgte Lewis Hamilton für eine Schrecksekunde. Der Ferrari-Star krachte in die Wand.

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In seiner letzten Runde verlor der Brite sein Heck und prallte heftig mit der Hinterachse gegen die Wand.

"Ich bin okay, es tut mir leid", entschuldigte sich Hamilton gleich über Funk.

Für seine Mechaniker heißt das: Überstunden bis zum Qualifying um 16 Uhr!

Kimi Antonelli (Mercedes) setzte die Bestzeit vor Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).