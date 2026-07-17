Mathias Lauda: "Als Ferrari wäre ich an Verstappen interessiert"

Der TV-Insider über den WM-Dreikampf, Red Bull & Vater Niki.

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Spa. Als ehemaliger Rennfahrer zieht ServusTVExperte Mathias Lauda (45) die berühmte Kappe seines Vaters vor Shootingstar Kimi Antonelli. Er leidet mit Max Verstappen und hofft, ist aber überzeugt, dass er die richtigen Weichen für das nächste Jahr stellt. Und die könnten zu jenem Team führen, mit dem Papa Niki zwe

OE24: Herr Lauda, warum sollten wir den F1-Klassiker in Spa nicht verpassen? MATHIAS LAUDA: Weil sich die WM gerade so richtig zuspitzt. Kimi Antonelli ist im Moment der Stärkste – ohne seine Defekte wäre er schon fast durch. Trotzdem fährt er weiter auf einem unglaublich hohen Level. Das funktioniert, wenn du jung und frisch im Kopf bist.

OE24: Beim WM-Start hatten Sie auf George Russell als Weltmeister getippt ... LAUDA: George macht gerade eine schwierige Zeit durch, er hat einiges nachzudenken. Aber er arbeitet, wie man hört, auch mental an sich. Es hätte wohl keiner gedacht, dass sich der junge Kimi Antonelli derart weiterentwickeln würde. Von der Leistung und vom Speed her ist er jetzt die Nummer 1.

OE24: Welche Rolle wird der 41-Jährige Hamilton heuer noch spielen? LAUDA: Mit ihm verbinden mich Erinnerungen an meinen Vater, er hat ihn ja zu Mercedes geholt. Lewis ist neben Kimi die zweite große Überraschung des Jahres. Beeindruckend, wie er seinen Teamkollegen im Griff hat – vor allem wenn man bedenkt, wie gut Leclerc im Qualifying ist. Aber der neue Ferrari liegt ihm, der passt zu seinem Fahrstil. Plötzlich sind die Freude und die Leichtigkeit zurück.

OE24: Was man bei Max Verstappen nicht behaupten kann. Wird er bei Red Bull hinschmeißen? LAUDA: Max ist clever. Er fragt sich: Welche Option gibt es, wo krieg ich für nächstes Jahr das beste Auto? Und da bleiben neben Red Bull nur Mercedes und Ferrari. Erstaunlich, dass Ferrari medial bisher kein Thema war. Wenn ich Ferrari wäre, würde ich mit Verstappen zumindest reden. Max holt so viel aus einem Auto raus, einen wie ihn gibt‘s da draußen kein zweites Mal.

OE24: Der frühere Verstappen- Mentor Marko meint, Hamilton und Verstappen in einem Team, das kann nicht gut gehen ... LAUDA: Wer weiß, was Lewis nächstes Jahr macht? Aber vielleicht ist Red Bull ohnehin die beste Option für Max. Anscheinend ist der eigene Motor nicht so schlecht, und in der F1 kann sich alles sehr schnell drehen.

Knut Okresek