Hotellerie will Tests für Gäste, um dauerhaft aufsperren zu können.

Nach dem Scheitern des „Freitestens“ aus dem Lockdown findet der von Regierung und Landeshauptleuten vorgebrachte Vorschlag von „Eintrittstests“ immer breitere Zustimmung. Konkret geht es darum, das Betreten etwa von Kultureinrichtungen, Hotels oder Restaurants künftig nur mit einem negativen Covid-Test zu erlauben. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf hatte am Dienstag gesagt, er könne sich einen solchen Test als eine Art „zweite Eintrittskarte“ vorstellen.

Schramböck: "Testen günstiger als Lockdown"

Auch für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sind umfassende Tests ein probates Mittel: „Testen ist immer günstiger als ein Lockdown.“

Hotellerie für Tests.

„Wir können nicht mehr auf die Durchimpfung warten, es braucht einen gangbaren Weg, um – trotz Coronavirus – unsere Betriebe dauerhaft offen halten zu können“, erklärt Susanne Kraus-Winkler, Hotellerie-Obfrau in der Wirtschaftskammer. Tests für Gäste vor der Anreise und wöchentliche Tests für Mitarbeiter sollen sicherstellen, dass die Branche nicht mehr von Lockdowns betroffen ist. „Denn vielen Betrieben geht die Luft aus“, warnt Kraus-Winkler.

„Bei langer Aufenthaltsdauer“

Für Handelsverbands-Chef Rainer Will könnten „Corona-Eintrittstests als Momentaufnahme in Bereichen mit langer Aufenthaltsdauer ein Teil der Strategie sein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“ und vor allem einen vierten Lockdown zu verhindern.

"In Geschäften weder sinnvoll noch praktikabel"

Wichtig sei jedoch eine differenzierte Betrachtung der Branchen nach Dauer und Intensität des Kundenkontakts. Im Handel liege die durchschnittliche Einkaufsdauer bei „lediglich 13 Minuten“, so Will: „Daher wären verpflichtende Corona-Eintrittstests in den Geschäften weder sinnvoll noch praktikabel.“

Strategie

Entscheidend sei eine transparente und praktikable Teststrategie, sind sich alle einig. Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer schlägt vor, hier Tests in Betrieben zu inte­grieren. (sea)