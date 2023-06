Politiker & Co.: Wo wir heuer urlauben

Zeugnisse für Kinder und Jugendliche in Wien, NÖ und dem Burgenland.

Sommerpause. Rund 500.000 starten heute in die wohlverdienten Ferien. In Westösterreich geht es dann in einer Woche los – für etwa 660.000 Schülerinnen. Macht mit Eltern rund drei Millionen Österreicher, die urlaubsreif sind.

Baden & Strand – was Österreicher wollen

Vorlieben. Etwa zwei Drittel werden laut Analyse der Kepler-Uni in Linz heuer im Sommer wegfahren. Davon werden 30 Prozent in Österreich bleiben und 40 Prozent an die Mittelmeerküste in Italien, Griechenland und Kroatien fahren. Für 70 Prozent sind Baden und Strand wesentlichster Grund, für die Hälfte der Urlauber sind Entspannung, Natur und Sehenswürdigkeiten von Bedeutung.

Teuerung auch in der Urlaubszeit spürbar

Teuer. Derzeit immer mit im Gepäck ist die Teuerung, die ganz Europa betrifft. Was die Urlaubs­planung angeht, so schlägt sie sich auf Flüge (plus 15 %), Pauschalreisen (plus 18 %), Strandliegen (in Italien bis 16 % mehr) und Eis (satte 22 % teurer) nieder. Kroatien, beliebtes Ziel der Österreicher, hat preislich den Turbo eingeschaltet. Der kroatische Verband für Familienunterkünfte bemerkt Steigerungen um 30 %!

Reise-Höhepunkt Ende Juli – Land halb leer

Staus. Für das erste Ferienwochenende ist rund um Spielberg Vorsicht geboten – wegen dem „Großen Preis von Österreich“ (siehe rechts). Richtig heftig soll es auf Österreichs Straßen zugehen, wenn alle Schulen des Landes geschlossen sind. Ende Juli, Anfang August erreicht die Reisewelle den Höhepunkt – da starten dann auch Bayern und Baden-Württemberg in die Feriensaison.

Das Land ist dann halb leer – auch die Politiker zieht es in den Süden oder an den See (siehe Kasten).

VdB heuer am See, Kanzler wird Grieche

In der heimischen Spitzenpolitik macht sich Urlaubsstimmung breit.

Wien. Nach der letzten Parlamentssitzung nächste Woche kehrt auch für die Politik die Sommerpause ein. Am weitesten weg geht es für Arbeitsminister Martin Kocher – er fährt mit seiner Frau im August nach Kanada. Staatssekretär Florian Tursky erkundet die Berge der Nationalparks im US-Bundesstaat Colorado.

Hoch im Kurs steht auch der Süden: Karoline Edtstadler zieht es wieder nach Frankreich, NR-Präsident Wolfgang Sobotka fährt mit seinem Wohnwagen nach Süditalien. Vizekanzler Werner Kogler hat sich noch nicht entschieden: Norditalien oder Südfrankreich stehen zur Auswahl. Klar ist: Er wird mit dem Zug fahren. Bundeskanzler Karl Nehammer fährt mit seiner Familie nach Griechenland.

Heimat. Leonore Gewessler will im August in Kärnten wandern und am See entspannen. Im Westen des Landes plant dies auch Innenminister Gerhard Karner. „Kraft tanken“ will FPÖ-Chef Herbert Kickl: In Kärnten und NÖ will er Bergsteigen gehen. Im Aus­seerland urlaubt heuer wieder Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen will nach vier Festspiel-Besuchen im Juli den August zur Entspannung nutzen. Ein Heimatbesuch im Kaunertal steht an.

Keine Entspannung steht für SPÖ-Chef Andreas Babler an: Er will den Sommer für seine Österreich-Tour nutzen, Sommerfrische plant er aktuell keine.