Formel 1
Red-Bull-Schock in Spa: Mega-Strafe
Red Bull muss in Spa-Franchorchamps die Power United beim zweiten Auto tauschen. Weil schon zu viele Bauteile in dieser Saison verwendet wurden, gibt's eine Startplatzstrafe.
Isack Hadjar muss beim Rennen am Sonntag zehn Plätze weiter hinten starten.
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Das erste Training in Belgien gibt den Bullen aber Hoffnung: In der ersten Session fuhr Max Verstappen vor den beiden Ferrari-Piloten die Bestzeit, dahinter setzte sich Hadjar als Vierter.
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