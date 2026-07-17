Red-Bull-Schock in Spa: Mega-Strafe

Es ist noch nicht die Saison von Red Bull Racing! Auch in Belgien läuft es nicht rund. Isack Hadjar kassiert für einen Motorwechsel eine saftige Strafe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Red Bull muss in Spa-Franchorchamps die Power United beim zweiten Auto tauschen. Weil schon zu viele Bauteile in dieser Saison verwendet wurden, gibt's eine Startplatzstrafe.

Isack Hadjar muss beim Rennen am Sonntag zehn Plätze weiter hinten starten.

Das erste Training in Belgien gibt den Bullen aber Hoffnung: In der ersten Session fuhr Max Verstappen vor den beiden Ferrari-Piloten die Bestzeit, dahinter setzte sich Hadjar als Vierter.