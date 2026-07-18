Auto fährt in Café: Kinder unter den Verletzten

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagmittag im Ortszentrum von Velden am Wörthersee ab: Ein Auto krachte direkt in den vollbesetzten Gastgarten eines Cafés. oe24 hat mit Augenzeugen gesprochen.

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Am Samstagmittag kam es im Ortszentrum von Velden am Wörthersee zu einem schweren Zwischenfall, als ein Auto in den vollen Gastgarten eines dortigen Cafés krachte.

© zvg

Das Drama ereignet sich gegen 12.40 Uhr.

Auch der Rettungshubschrauber ist im Park unweit des Unfallortes gelandet. Die Rettungskräfte haben weiter einen Sichtschutz aufgebaut, um die Verletzte - geschützt vor den Blicken von Passanten - versorgen zu können.

Kinder unter den Verletzten

Es gab elf Verletzte! Unter den Verletzten sollen auch drei Kinder sein. Zwei der Opfer sind schwerverletzt, heißt es laut Medienberichten. In Lebensgefahr befindet sich aber wohl kein Opfer.

Das Café "Börserl" in Velden. © Hersteller

Das betroffene Lokal befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Volksbank-Filiale und liegt nur rund 100 Meter vom bekannten Casino Velden entfernt. Zum Zeitpunkt des Unglücks war der Außenbereich des Cafés vollbesetzt mit zahlreichen Besuchern, heißt es laut Medienberichten.

Augenzeugen berichten von Verletzten

Vor Ort herrscht nach dem Vorfall tiefe Bestürzung.

Rettungskräfte im Großeinsatz vor Ort

Mittlerweile läuft ein größerer Einsatz der Rettungskräfte am Wörthersee. Neben mehreren Polizeistreifen sind auch bereits mehrere Rettungsautos am Unfallort eingetroffen, um die Versorgung zu übernehmen.

Das "Börserl"

Bei dem Lokal dürfte es sich um das bekannte Veldner In-Café "Börserl" handeln.

Mit einem Skoda

Beim Auto handelt es sich mutmaßlich um einen Skoda, das berichten Augenzeugen oe24. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 74-Jährige Dame.

Wohl ein Unfall

Bei dem Vorfall handelt es sich wohl um einen Unfall. Ausgeschlossen ist ein Anschlag! Die Dame soll versucht haben, ihr Auto einzuparken und dürfte dabei Gas- und Bremspedal verwechselt haben. So schildern es Augenzeugen weiter gegenüber oe24.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Gastgarten das Café, wie an einem sonnigen Samstag in Velden üblich, vollbesetzt.