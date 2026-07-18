Im Lungau
Blitzschlag verursacht Waldbrand
Vermutlich ein Blitzschlag hat am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Waldbrand im unwegsamen alpinen Gelände bei Thomatal (Bezirk Lungau) ausgelöst. Rund 300 Quadratmeter standen in Flammen.
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50 Kräfte von Feuerwehren, Polizei und Rotem Kreuz waren im Einsatz. Weil das Gelände sehr steil ist, konnte man den Brandherd nur zu Fuß erreichen, berichtete Thomas Keidel, Pressesprecher der Feuerwehren im Bezirk Lungau. Am späten Vormittag wurde allerdings "Brand aus" gegeben.
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