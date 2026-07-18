Das wollen die Österreicher mit dem Mega-Gewinn machen

Am Sonntag geht es bei "Lotto 6 aus 45" um 12 Millionen Euro. oe24 hat gefragt, was man mit dem Mega-Gewinn planen würde.

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Sonntag, 19.17 Uhr werden sich Millionen Österreicher für ein paar Minuten ORF 2 aufdrehen und Ralph Huber-Blechinger zusehen, wie er die Lotto-Ziehung zum historischen Achtfach-Jackpot moderiert. Die Hoffnung bei vielen: Die sechs richtigen Zahlen auf dem eigenen Gewinnschein zu haben.

Mit 12 Millionen Euro kann man eine Menge anstellen, oe24 fragte einige Personen, die am Freitag ihr Glück mit einem Tipp in der Trafik versuchten, was sie mit dem Geldregen machen würden.

Familie, Immobilien & Urlaub

Besonders rührend war Tatjana, eine Mutter, die ehrlich gesteht ihren Kredit mit dem Gewinn abzahlen zu wollen und den Rest für ihre Kinder ansparen würde, denn "sie selbst braucht nicht viel".

Tatjana denkt an ihre Kinder. © -

Tahel will ein neues Auto & auf Urlaub. © -

Bei den Männern sieht der Plan dann im Vergleich schon ganz anders aus. Michael (33) hat sich seinen Masterplan zurecht gelegt und würde vor allen in Immobilien invstieren. Tahel hat zwar ebenfalls ein Immobilien-Investment geplant, will sich aber auch ein neues Auto kaufen und aufUrlaub fliegen.