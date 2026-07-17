Unwetter-Warnung
Gewitter und Starkregen auch am Samstag erwartet
Die gelbe Gewitterwarnung der GeoSphere Austria ist für Samstag von 14 Uhr bis 22 Uhr aktiv. Betroffen von dieser Wetterlage sind Osttirol, Kärnten, die südliche Steiermark sowie das südliche Burgenland. In diesen Regionen können sich am Samstagnachmittag und -abend mit einem Störungsdurchzug lokal kräftige Gewitter in einer weiterhin recht labilen Luftmasse entwickeln.
Als mögliche Auswirkungen nennt der Wetterdienst kleine Muren sowie lokal überflutete Straßen. Zudem kann es punktuell zu Überschwemmungen kommen, wodurch Keller geflutet werden könnten. Experten geben klare Handlungsempfehlungen für die Bevölkerung in den betreffenden Warngebieten heraus: Fenster, Türen, Garagentore, Dachfenster und Lichtkuppeln sollten geschlossen werden. Wer im Gebirge unterwegs ist, sollte rechtzeitig Schutz suchen, und bei herannahenden Unwettern müssen Gewässer umgehend verlassen werden. Auch die Sturmwarnungen an Seen sind unbedingt zu beachten.
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Unbeständiges Wetter im Großteil des Landes
Laut der aktuellen "ORF"-Wetterprognose zeigt sich das Wetter am Samstag im Großteil Österreichs weiterhin unbeständig, allerdings ist es nicht mehr ganz so heiß. Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab. Einzelne, teils gewittrige Regenschauer sind dabei schon in der Früh und am Vormittag möglich. Ab dem Mittag werden die Regenschauer und Gewitter dann häufiger, was vor allem Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark trifft. Das östliche Flachland dürfte hingegen nur von einzelnen Schauern erreicht werden.
Starker Wind und Temperaturen
An der Alpennordseite bis hin zum Nordburgenland kommt häufig lebhafter, streckenweise auch kräftiger Wind aus West bis Nordwest auf. Speziell im Süden und Südosten bleibt es teilweise noch schwül. Die Temperaturen erreichen meist Werte zwischen 21 und 28 Grad, im Osten sind sogar bis zu 32 Grad möglich. In einer Höhe von 2.000 Metern hat es zu Mittag mäßige 10 bis 16 Grad.
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