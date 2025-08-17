Alles zu oe24VIP
Robert Kratky
© Instagram

Robert Kratky: Erste Worte nach Ö3-Aus & Ausblick auf sein neues Leben

17.08.25, 11:46 | Aktualisiert: 17.08.25, 14:06
Das Nachricht von seinem plötzlichen Wecker-Aus traf viele unerwartet.

Robert Kratky hatte es schon vor einiger Zeit erklärt, dass seine Zeit beim Ö3-Wecker nicht für immer dauern werde.

Wichtige Gründe

Trotzdem traf die Nachricht viele Fans und Wegbegleiter sehr überraschend. Ein Wecker ohne Kratky, wie soll das werden? Doch die Gründe für das Aus bei der beliebten Morgen-Show sind vernünftig.

Früher als geplant

Kratky schrieb auf Instagram: „Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück. Und werde in den nächsten Monaten meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt“ 

Robert Kratky: Erste Worte nach Ö3-Aus & Ausblick auf sein neues Leben
© oe24

Herzige Kommentare

Die Neuigkeiten wurden von vielen Fans und auch bekannten Persönlichkeiten kommentiert. Darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Musikerin Anna-Sophie oder Motocrossfahrer Matthias Walkner.

Robert Kratky: Erste Worte nach Ö3-Aus & Ausblick auf sein neues Leben
© oe24

Verdiente schöne Zeit

Nun meldete sich Kratky zum ersten Mal seit der Verkündung zu Wort. Er bedankte sich rührend bei allen netten Kommentaren, die ihn erreicht haben, will sie alle lesen. Dazu bot er einen kleinen Ausblick, wie sein Leben nun in Zukunft aussehen werde. Er filmte für eine Story seine Katze, die sich putzt und chillt. Katzenfan Kratky will sich also vermehrt den schönen Dingen des Lebens widmen. Verdient, finden viele.

