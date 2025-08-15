Alles zu oe24VIP
Robert Kratky
© TZoe Artner

Spitzenverdiener

Gagen-Kaiser: So viel cashte Kratky beim ORF

15.08.25, 11:08
Mit Robert Kratky verlässt der Spitzenverdiener den ORF.

Dem ORF kommt seine bekannteste Radiostimme abhanden: Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Als Grund nannte der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung am Freitag gesundheitliche Gründe. Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, die täglich Millionen an Hörerinnen und Hörern hat, und stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

Fast eine halbe Million

Dass Kratky dem öffentlich-rechtlichen Sender durchaus etwas wert war, zeigte sich auch an seinem Jahresgehalt. Er war der unangefochtene Spitzenverdiener im Haus und kam laut jüngstem, im März veröffentlichten ORF-Transparenzbericht auf ein Brutto-Jahresgehalt von knapp 473.000 Euro. Damit lag er noch vor Pius Strobl (rund 451.700 Euro), der u.a. die Sanierung bzw. Erweiterung des ORF-Zentrums am Küniglberg verantwortete, und ORF-Chef Weißmann, der mit rund 427.500 Euro als am drittbesten bezahlter ORF-Mitarbeiter aufscheint.

