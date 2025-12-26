Mike Heiter lebt! – Ehefrau Leyla reagiert wütend auf Todes-Meldungen

Im Netz kursieren derzeit Falschmeldungen über den angeblichen Tod von Reality-TV-Star Mike Heiter. Für seine Frau Leyla sind diese Fake-News eine geschmacklose Belastung – vor allem zur Weihnachtszeit.

Mike Heiter ist wohlauf und verbringt die Weihnachtstage gemeinsam mit seiner Frau Leyla. Dennoch sorgte eine im Internet verbreitete Falschmeldung über seinen angeblichen Tod für große Aufregung. In der von Leyla geteilten Nachricht hieß es, ihr Mann sei bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Leyla reagierte darauf wütend in einer Instagram-Story: "Ich bin auf 180! Wie kann man eigentlich so krank und gestört sein?" Die Meldung habe ihr einen "Stich im Herz" versetzt – obwohl Mike in diesem Moment neben ihr gewesen sei.

Wut über Fake-Nachrichten

Warum Menschen solche Falschmeldungen verbreiten, könne sie nicht nachvollziehen. Gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung sagte Leyla: "Ich glaube, Menschen machen das einfach, um Aufmerksamkeit zu bekommen." Möglich seien Einsamkeit oder der Wunsch nach mehr Reichweite. Für sie sei das Ganze jedoch "sehr gruselig", weil man auf diese Weise mit dem Tod konfrontiert werde, obwohl nichts passiert sei.

Leyla Heiter Story © Instagram

Unfall im Mai verschärft Situation

Besonders sensibel ist das Thema auch deshalb, weil Mike und Leyla im Mai dieses Jahres tatsächlich einen schweren Autounfall in Essen hatten. Beide erlitten dabei eine Gehirnerschütterung, kamen aber vergleichsweise glimpflich davon. Eine Autofahrerin war mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren und in ihren Wagen geprallt.

Vor diesem Hintergrund empfindet Leyla die aktuellen Fake-News als besonders geschmacklos. In ihrer Story richtet sie sich direkt an die Verfasser: "Hört mal auf mit so einem Bullshit." Zu dem geteilten Bild mit der Überschrift "R.I.P." und einem zerstörten Motorrad hat sie nur ein Wort übrig: "Hirnverbrannt."