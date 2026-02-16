Verlobung für "Clever fit"-Millionär & Stephanie Davis mitten im Rosenkrieg

In einer Szenerie, die einer winterlichen Postkarte entsprungen sein könnte, besiegelten der „Clever fit“-Unternehmer Alfred Enzensberger und seine Partnerin Stephanie Davis ihr Versprechen für die Zukunft – doch über dem privaten Glück schwebt ein rechtlicher Schatten.

Es war jener Moment, den man gemeinhin als die „Frage aller Fragen“ bezeichnet: Vor einer traumhaften Winterkulisse sank der 56-jährige Alfred Enzensberger in den Schnee, um seiner Lebensgefährtin Stephanie Davis (32) einen Heiratsantrag zu machen. Die Bilder, die das Paar in einer romantischen, von Laternen beleuchteten Waldidylle zeigen, wirken wie die Inszenierung eines modernen Märchens. Doch blickt man hinter die glitzernde Fassade aus Eis und Liebe, zeigt sich eine Geschichte mit durchaus bitterem Beigeschmack. Der Fitness-Millionär ist rechtlich gesehen nämlich noch immer an seine Ex-Frau gebunden.

Für Aida Enzensberger, die seit beinahe 17 Jahren die Ehefrau an der Seite des Unternehmers ist, dürfte diese Nachricht einer schmerzlichen Demütigung gleichkommen. Das Verhältnis zwischen der Noch-Ehefrau und dem neuen Paar gilt als zerrüttet. Die Vorgeschichte liefert den Grund: Im Sommer 2024 soll Aida die beiden in einer eindeutigen Situation überrascht haben. Kurze Zeit später erfolgte das Beziehungsende per Kurznachricht – ein jäher Abbruch, dem die öffentliche Liaison mit der Fitness-Influencerin auf dem Fuße folgte.





Digitales Liebesglück und juristische Realität

Während Alfred Enzensberger auf seinem eigenen Instagram-Profil über die Verlobung beharrlich schweigt, übernimmt seine Verlobte die Kommunikation mit der Außenwelt umso enthusiastischer. Vor ihren rund 1,5 Millionen Followern teilte Stephanie Davis die romantischen Aufnahmen des Abends. Unter den Verlobungs-Post setzte sie die vielsagenden Worte: „Ich habe Ja gesagt – zu meinem Für immer.“

Die Reaktionen der Fangemeinde ließen nicht lange auf sich warten: Ein Meer aus roten Herzen und Glückwünschen flutete die Kommentarspalten. Doch die Realität jenseits der sozialen Medien sieht nüchterner aus. Wie die „BILD“ berichtet, fand zwar am 9. Januar vor dem Amtsgericht in Landsberg am Lech ein Termin zur Scheidung statt, ein finales Ende der Ehe ist jedoch nicht in Sicht.

Alfred Enzensberger ist noch mit seiner Ex Aida verheiratet. © Getty Images

Das Warten auf die Rechtskraft

Gegenüber der Zeitung stellte Aida Enzensberger unmissverständlich klar: „Die Scheidung ist noch nicht rechtskräftig.“ Sie hat von ihrem Recht Gebrauch gemacht und Widerspruch gegen den Beschluss eingelegt, wofür eine vierwöchige Frist vorgesehen ist. Für das frisch verlobte Paar bedeutet dies eine Zwangspause in den Hochzeitsvorbereitungen.

Bevor der juristische Schlussstrich unter die Ehe mit Aida nicht offiziell und rechtswirksam gezogen wurde, bleibt der Traum von der großen Hochzeit in Weiß vorerst nur ein Plan auf Papier. Stephanie Davis und ihr Fitness-Mogul werden sich also noch in Geduld üben müssen, bis sie vor dem Standesbeamten tatsächlich ein zweites Mal „Ja“ sagen dürfen.