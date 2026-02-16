Victoria Swarovski: Verwirrung um neue Dirndl-Kampagne

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte – doch im Fall der neuesten Kooperation zwischen Victoria Swarovski und dem Traditionshaus Krüger sorgt ein eben solches derzeit für fragende Gesichter.

In der Welt der alpinen Mode galt eines bislang als ungeschriebenes Gesetz: Wo „Krüger Dirndl“ draufsteht, ist auch ein Dirndl zu sehen. Doch das aktuelle Sujet der Ankündigung der neuen Kampagne lässt Kenner der Szene ratlos zurück. Victoria Swarovski präsentiert sich darauf nicht etwa in geschnürtem Mieder und wallender Schürze, sondern in einem hochmodernen, schulterfreien Dress in kontrastreichem Schwarz-Weiß. Mit markanten silbernen Ohrringen und einer Aura von internationalem High-Fashion-Chic wirkt das Foto eher wie ein Cover der „Vogue“ als wie die Ankündigung einer neuen Trachtenkollektion.

Ein Blick in die offizielle Pressemitteilung bringt Licht ins modische Dunkel, auch wenn der eingeschlagene Kurs durchaus als mutig zu bezeichnen ist. Unter dem Titel „Highland meets Heritage“ setzen Victoria Swarovski und Krüger Dirndl ihre Zusammenarbeit fort. Dabei wird jedoch ein deutlicher Akzent in Richtung internationaler Trends gesetzt:

Schottische Inspiration: Die Entwürfe sind stark von Karomustern und Fischgrätenstrukturen geprägt.

Moderne Farbwahl: Statt klassischer Alm-Farben dominieren Orange, Schwarz, Beige, Braun und Dunkelblau die Palette.

Urbaner Charakter: Ziel ist es, klassische Trachtenelemente mit einer modernen, städtischen Note zu versehen.

Trotz des provokanten Werbe-Looks, der ganz ohne Tracht auskommt, umfasst die Kollektion im Kern weiterhin sechs Dirndl, verschiedene Blusenmodelle sowie Mieder-Rock-Kombinationen. Auch die Herren der Schöpfung werden mit Westen und Lederhosen bedacht.

Das Sujet der Ankündigung sorgt für Verwirrung. Was hat dieses Bild mit Trachten zu tun? © Krüger

Eine Moderatorin im internationalen Rampenlicht

Dass Victoria Swarovski 2026 verstärkt auf einen Look setzt, der über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus funktioniert, ist kaum verwunderlich. Die gebürtige Österreicherin steht vor einem ihrer bisher größten beruflichen Meilensteine: Sie wird den Eurovision Song Contest 2026 in Wien moderieren. Dieser internationale Fokus spiegelt sich nun offenbar auch in ihrer gestalterischen Arbeit für Krüger wider.





Das Ergebnis dieser Liaison zwischen Tradition und Weltgewandtheit wird ab August 2026 online und in den Krüger Stores zu bewundern sein. Ob die Kundschaft den Mut zum extremen Stilbruch teilt oder doch das klassische Dirndl-Gefühl vermissen wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Victoria Swarovski versteht es meisterhaft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.