Helene Fischer: Nackt-Look und heiße Szenen mit IHM

Kaum hat die zweifache Mutter ihre Auszeit beendet, beweist sie beim Schweizer Sender SRF mit einem funkelnden Hauch von Nichts, dass sie die unangefochtene Regentin der großen Showbühne bleibt.

Es scheint fast so, als gäbe es kein modisches Wagnis, das Helene Fischer nicht mit vollendeter Bravour bestehen würde. Immer wieder versteht es die „Atemlos“-Interpretin, ihr Publikum nicht nur stimmlich zu fesseln, sondern auch durch ihre handverlesene Garderobe in Staunen zu versetzen. Ob bei ihren monumentalen Konzertreisen oder in großen TV-Produktionen – die einstige Lebensgefährtin von Florian Silbereisen beweist stets ein untrügliches Gespür für Stil und eine beeindruckende Bühnenpräsenz.

Diesmal kam das Schweizer Publikum in den Genuss ihrer Anwesenheit. Für ihren Auftritt in der SRF-Musikshow „Happy Day“ wählte die Schlager-Ikone ein besonders exquisites Ensemble. In einem transparenten, mit funkelnden Glitzersteinen verzierten Einteiler, der durch markante Schulterpolster eine fast architektonische Note erhielt, betrat sie das Podium. Unter diesem hauchzarten Nylon-Gewebe trug die Künstlerin einen schlichten, schwarzen Body, den sie stilsicher mit eleganten High Heels kombinierte. Ihr blondes Haar fiel ihr dazu in sanft frisierten Wellen über die Schultern.

Ein herzliches Wiedersehen hinter den Kulissen

Ein besonderer Moment des Abends wurde durch den Sänger Luca Hänni festgehalten, der ebenfalls Teil der Sendung war und ein gemeinsames Bild in den sozialen Netzwerken teilte. Mit sichtlich bewegten Worten kommentierte er das Zusammentreffen nach beinahe einer Dekade: „Helene und Luca 2.0. Nach acht Jahren wieder in der selben Show. Wie schnell geht den bitte gerade die Zeit vorbei. War ein toller Abend gestern bei 'Happy Day'.“ Im Anschluss an die Fotos kommt auch ein Video des gemeinsamen Auftritts. Dabei könnte Ehemann Thomas Seitel wohl ins Schwitzen geraten.





Rückkehr ins Rampenlicht als zweifache Mutter

Dieser glanzvolle Auftritt in der Schweiz markiert eine weitere Etappe in Helene Fischers Rückkehr in die breite Öffentlichkeit. Erst Anfang 2026 beendete sie ihre wohlverdiente Auszeit, die sie sich anlässlich der Geburt ihres zweiten Kindes genommen hatte. Ihr fulminantes Comeback feierte sie standesgemäß bei Florian Silbereisens „Schlagerchampions“. Im Vorfeld gab sie sich auf einer Pressekonferenz nahbar wie selten zuvor und sprach offen über die neuen Facetten ihres Lebens als zweifache Mutter – eine Rolle, die sie offensichtlich ebenso meisterhaft ausfüllt wie jene der unangefochtenen Entertainerin.