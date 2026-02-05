Alles zu oe24VIP
Billa-Plus
Kurz vor Ablaufdatum

Neue Billa-Rabattpickerl: 30 statt 25 Prozent

05.02.26, 15:58
Der Einzelhändler Billa hat seine Rabattpickerl-Aktion geändert. Die  'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker steigen auf 30 Prozent.

Der Einzelhändler Billa hat seine Rabattpickerl-Aktion geändert. Statt bisher 25 Prozent oder auch anderen Prozentangaben auf Lebensmittel mit kurz bevorstehendem Ablaufdatum gibt es nun einheitlich 30-Prozent-Pickerl.

Einheitlich ausschließlich -30 Prozent 'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker  

Dies bestätigte die Tochter des deutschen Rewe-Konzerns oe24.

"Ab sofort werden österreichweit einheitlich ausschließlich -30 Prozent 'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker eingesetzt", heißt es von Billa am Donnerstagnachmittag. Die Rabattpickerl von -25 % die man auf fast alle Produkte kleben kann, bleiben davon unberührt. Es handelt sich lediglich um die 'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker, die ab nun einheitlich minus 30 % betragen.

Vorteilswochenende

Dieses Wochenende ist bei Billa und Billa Plus auch ein Mega-Vorrats-Wochenende, wo es -5% auf das clever-Sortiment gibt.

