Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer
© Hersteller

"Regency Dinner"

Guido Maria Kretschmer feiert Bridgerton-Kollektion in Hamburg

30.01.26, 13:07 | Aktualisiert: 30.01.26, 14:10
Teilen

Hamburg wurde zur stilvollen Bühne für Romantik, Mode und Glamour: Mit "The Regency Dinner mit Guido Maria Kretschmer for Bridgerton" feierte der Stardesigner den Launch seiner neuen Capsule Collection. 

Im Rahmen von "The Regency Dinner mit Guido Maria Kretschmer for Bridgerton" lud der Designer gemeinsam mit Netflix und Shondaland geladene Gäste aus Medien-, Partner- und Sponsorenkreisen zu einem exklusiven Abend. Gefeiert wurde die neue Capsule Collection "Guido Maria Kretschmer for Bridgerton", die zeitgleich mit der neuen Staffel der weltweiten Erfolgsserie ihren Launch hatte. Mode, Ästhetik und Regency-inspirierte Inszenierung verschmolzen dabei zu einem stimmigen Gesamterlebnis.

Dana und Luna Schweiger

Dana und Luna Schweiger

© Hersteller

Prominente Gäste

Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer

Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer

© Hersteller

Unter den Gästen fanden sich unter anderem Frauke Ludowig, Dana und Luna Schweiger, Jana Azizi, Sila Sahin, Boris Entrup, Nina Bott, Lilli Hollunder, Anna Angelina Wolfers, Petra van Bremen und Alex Mariah Peters sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Mode, Medien und Gesellschaft.

Sila Sahin

Sila Sahin

© Hersteller

Gastgeber Guido Maria Kretschmer war persönlich vor Ort und führte mit gewohntem Charme durch den Abend. Das Event unterstrich einmal mehr seine enge Verbindung von Mode, Emotion und erzählerischer Inszenierung.

