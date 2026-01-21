Schlagerstars in Kitzbühel: Melissa Naschenweng und Oimara befeuern Liebes-Gerüchte

Kitzbühel wird diese Woche zur Bühne für Musik, Gerüchte und große Gefühle: Wenn Melissa Naschenweng und Oimara beinahe zeitgleich in der Gamsstadt auftreten, lodern alte Liebesgerüchte neu auf. Zufall – oder mehr?

In Kitzbühel liegt dieser Tage nicht nur der Duft von Glühwein und frisch präparierten Pisten in der Luft, sondern auch ein zarter Hauch von Schlagerromantik. Denn ausgerechnet in der Woche des Hahnenkammrennens schlagen Melissa Naschenweng und Oimara beinahe zeitgleich in der Gamsstadt auf – ein Umstand, der die Gerüchteküche erneut auf Hochbetrieb bringt.

Den Auftakt macht Melissa Naschenweng am Mittwoch, dem 21. Jänner, wenn sie bei der Kitz Legends Night den Partyreigen eröffnet. Zwei Tage später übernimmt Oimara das Zepter – oder besser gesagt die Lederhose – bei der legendären Weißwurstparty am Freitag im Stanglwirt. Zufall?

Marketingstrategie oder mehr?

Dass die beiden musikalisch harmonieren, ist spätestens seit dem gemeinsamen Auftritt beim „Schlagerboom“ im Oktober unbestritten. Dort präsentierten sie ihren Song „Koa Bergbauernbua“, dessen Inhalt bereits reichlich Stoff für Spekulationen lieferte: Er kämpft um die Liebe von Naschenweng – zumindest musikalisch. Als Gastgeber Florian Silbereisen nachhakte und fragte: „Wenn ich dich fragen würde, warum du ein Liebeslied an Melissa geschrieben hast, würdest du mir dann die Wahrheit sagen?“, wich Oimara-Sänger Beni charmant aus: „Äääääh, können wir das hinter den Kulissen machen?“

Melissa Naschenweng ließ sich diese Steilvorlage nicht entgehen und legte mit einem Augenzwinkern nach: „Jetzt habe ich ja jahrelang gesagt, dass ich nur auf Bergbauernbuam stehe und dann kam er daher und haut meine ganze Theorie zusammen.“ Und weiter: „Er ist zwar kein Bergbauernbuam, aber kommt von einer Alm und kann gut singen … da ist mein Herz geschmolzen.“ Worte, die damals die Fantasie der Fans ebenso beflügelten wie die Schlagzeilen.

Fans hoffen auf Liebesouting

Nun also Kitzbühel. Zwei Auftritte, zwei Bühnen, ein Ort – und jede Menge neugierige Blicke. Ob es bei musikalischer Nähe und charmanten Andeutungen bleibt oder ob in dieser Woche tatsächlich eine Hahnenkamm-Sensation abseits der Rennstrecke bevorsteht, wird sich zeigen. Fest steht: Wenn Melissa Naschenweng und Oimara zeitgleich in Kitz sind, hört man ganz genau hin – nicht nur bei der Musik.