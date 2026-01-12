Verliebt? Melissa Naschenweng verrät bei Florian Silbereisen ihren Beziehungsstatus

Bei Florian Silbereisens Show "Schlagerchampions" wurde es ganz privat. Melissa Naschenweng äußerte sich zu ihrem Beziehungsstatus

Ein glanzvoller Fernsehabend, ein neuer Song und ein Blick hinter die Kulissen eines Ausnahmejahres: Melissa Naschenweng bewies bei den „Schlagerchampions“ im ORF einmal mehr, warum sie derzeit zu den prägenden Persönlichkeiten der heimischen Schlagerszene zählt.

Neue Musik sorgte für Furore

Die Kärntnerin ließ am Samstag die Bühne regelrecht erzittern und präsentierte mit „Wo du herkommst“ ihren neuesten Titel. Kraftvoll, selbstbewusst und mit jener unverkennbaren Energie, die ihr längst den Beinamen „Alpenbarbie“ eingebracht hat, zog sie das Publikum sofort in ihren Bann.

Mit jeder Note brachte Naschenweng die Herzen der Zuseher zum Höherschlagen und unterstrich ihre aktuelle Erfolgsserie. Auch Moderator Florian Silbereisen zeigte sich sichtlich angetan, als er die Sängerin neben sich auf der Bühne begrüßte. Gemeinsam blickten sie auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück – geprägt von ausverkauften Konzerten, medialer Präsenz und nicht zuletzt den Amadeus-Auszeichnungen, die Naschenwengs Karriere zusätzlich beflügelt haben.

Unangenehme Frage

Doch dann schlug der Abend eine persönliche Note ein. Bevor Silbereisen Olli P. mit „Flugzeug in meinem Bauch“ ankündigte, erlaubte er sich eine augenzwinkernde Frage und hakte direkt nach: „Hast du momentan, liebe Melissa, eher Schmetterlinge im Bauch oder eher Flugzeuge?“

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Naschenweng blieb gelassen, schüttelte locker den Kopf und stellte klar: „Bei mir sind es nur Flugzeuge!“

Nach dem Liebes-Aus mit Toni Gabalier scheint die Musikerin somit weiterhin solo unterwegs zu sein. Zwischen Promotion-Terminen für ihr neues Deluxe-Album, zahlreichen Bühnenauftritten und sogar einem bald erscheinenden eigenen Film ist ihr Terminkalender ohnehin prall gefüllt. Für Liebesabenteuer bleibt da derzeit wohl kaum Zeit – und das scheint Melissa Naschenweng ganz und gar nicht zu stören.