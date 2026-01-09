Alles zu oe24VIP
Stars24
Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits
© zeidler

TV-Hammer

Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits

Von
09.01.26, 11:49
Helene Fischer hält uns am Samstag wieder „Atemlos“. In der Silbereisen-Show „Schlagerchampions“ stimmt sie ein ganz spezielles Jubiläums-Medley ab. Mit ihren 10 größten Hits.  

Am 11. Juli lässt Helene Fischer das Ernst Happel Stadion beben. Mit einer atemberaubenden 360 Grad Rundumshow und der großen Werkschau über ihre 20-jährige Mega-Karriere. Jetzt liefert sie die erste Vorschau auf den Konzerthit. Und das „live“ im TV.-Am Samstag ist Helene Gast bei der Mega-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" (20,15 Uhr, ORF2) und überrascht damit nicht nur ihren Ex-Lebensgefährten Florian Seilbereisen mit einer echten TV-Sensation. Helene wird nämlich nicht nur einen ihrer unzähligen Hits singen, sondern gleich 10!

Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits
© Getty Images

Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits
© zeidler

Helene feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum bei Silbereisen nämlich mit einem großen Hit-Medley. Cool: Die Fans konnte die Song-Auswahl des „ganz speziellen Jubiläums-Medley“ (O-Ton Helene) mittels einer Online-Wahl mitbestimmen. Das Ergebnis ist noch geheim, man darf aber sicher sein, dass Helene am Samstag im Berliner Velodrom und im ORF auch mit "Und morgen früh küss ich dich wach", "Null auf 100" und "Atemlos durch die Nacht" für Stimmung sorgt

Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits
© ORF/ZDF/Sascha Baumann


Das absolute Highlight einer Mega-Show für die Silbereisen u.a. auch Howard Carpendale, Roland Kaiser, Maite Kelly, Melissa Naschenweng, DJ Ötzi und die No Angels eingeladen hat.

Paukenschlag: Helene Fischer rockt Silbereisen mit gleich 10 Hits
© ARD/JürgensTV / Dominik Beckmann

Helene hofft dabei natürlich auch auf mindestens einen der begehrten Preise „Eins der Besten“. 12 hat sie ja bislang schon abgestaubt. Am Samstag könnte sie mit Rekord halterin Andrea Berg (13 Preise) gleichziehen bzw. sie sogar überholen.

