Helene Fischer: „Bin nicht die erste Mama, die auf Tour geht“

Sie ist wieder da! Nach der Babypause startet Helene Fischer 2026 mit ihrer spektakulären „360° Stadion Tour“ wieder voll durch. Wien-Konzert am 11. Juli inklusive. oe24 war bei der Präsentation in München.

„Ich bin dankbar dass alle gesund sind und freue mich schon auf die großen Herausforderungen ."

Besondere Planung

Helene Fischer meldet sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter aus der Babypause zurück. „Ich bin ja nicht die erste Künstlerin die eine Tournee als Mutter startet. Ich werd das sehr spontan lösen müssen, aber es ist natürlich eine besondere Planung, die auf einen zukommt weil man nicht nur für sich selbst sondern auch noch für zwei Geschöpfe verantwortlich ist.“ Am Mittwoch lud sie deshalb zur Präsentation ihrer spektakulären „360° Stadion Tour“, mit der sie am 11. Juli auch durch das Happel Stadion fegt. oe24 war im feudalen Münchener Luxushotel Rosewood mit dabei.

Dankeschön an die Fans

„Die Tournee wird auch ein Dankeschön an die Fans, die mich schon seit 20 Jahren begleitet haben. Eine große Verbeugung,“ erklärt Helene ihre Bombast-Show, mit der sie auch gleich ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Zwischen 10. Juni (Dresden) und 17. Juli (München) stehen dafür 14 Konzerte für über 750.000 Fans am Tourplan. Zur optimalen Fannähe wird dabei die 360° Rundum-Bühne für eine Zeitreise rund um 18 Millionenfach verkaufte Schlager-Hits wie „Von hier bis unendlich“, „Atemlos durch die Nacht“ oder „Schau mal herein“ sogar im Zentrum der Stadien aufgebaut und mit Laufstegen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen. „Es ist wirklich schwierig, dass man in einem Stadion den Fans nahe sein kann, aber ich werde versuchen alle abzuholen! Diese Show wird so intim wie es nur geht in einem Stadion. Das wird auch für mich Next Level.“

Hits und Akrobatik

Bei einem Mix aus Hits und Akrobatik („Ich beschäftige mich dafür bald wieder mit einem intensivem Sportprogramm“) wird es dabei wohl auch wieder gemeinsame Momente mit ihrem Thomas geben: „Wenn ich aber alles dazu verraten würde, würde ich die Spannung komplett rausnehmen“.

Als Einstimmung auf die Tour und auch als Ersatz für die heuer stornierte Weihnachtsshow im ORF bringt Helene am 28. November die neue CD „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" mit 25 Weihnachtssongs für die ganze Familie, darunter auch eingedeutschte Versionen von "Jingle Bells" und "Let It Snow! (Lass es schneien)“.