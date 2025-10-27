Alles zu oe24VIP
Helene Fischer
© Getty

Nach Babypause

Helene Fischer überraschend zurück im TV!

27.10.25, 17:49
Überraschung in der Schlager-Szene! Die Sängerin Helene Fischer ist im Sommer zum zweiten Mal Mutter geworden und hatte eigentlich erklärt, sich in diesem Jahr für die Familie zurückzuziehen. 

Im TV-Studio in Berlin-Adlershof herrschte am Sonntag Staunen und Jubel, als Helene Fischer überraschend die Bühne betrat. Strahlend begrüßte sie Moderator Kai Pflaume – ihr erster öffentlicher Auftritt seit der Babypause. Der Auftritt war eigentlich geheim, da die Folge laut der deutschen "Bild" erst in sechs Wochen ausgestrahlt wird.

Comeback in Jeans und Rollkragen

Die Sängerin präsentierte sich in Bluejeans und einem schwarzen Rollkragenpullover mit goldenen Knöpfen. Obwohl sie sich weiterhin in einer TV-Pause befindet, machte sie für Pflaume eine Ausnahme – vor allem, weil die Show sich rund um Kinder dreht.

Songs aus ihrem neuen Album

In der Sendung trat Helene nicht nur im Duell gegen ein kleines Mädchen an, sondern sang auch Songs aus ihrem neuen Album. Das Werk trägt den Titel „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“ und erscheint am Freitag, 28. November, bei Universal.

DANN wird ausgestrahlt

Das TV-Publikum muss sich allerdings etwas gedulden: Der Auftritt wird am Samstag, 13. Dezember, in der ARD und im ORF ausgestrahlt. Und schon im kommenden Jahr steht das nächste Highlight an – Helene Fischer geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf große Stadiontournee.

