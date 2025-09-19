Helene Fischer: Charts-Dämpfer für die frisch gebackene Zweifach-Mama

Helene Fischer (41) ist den Erfolg in den Charts gewohnt – doch diese Woche muss die Schlagerqueen ungewohnte Töne verkraften. Mit ihrem neuen Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & feiern“ landet sie in den Charts nur auf Platz 10

Dass Fischer ein Dauerbrenner ist, belegen ihre bisherigen Erfolge: "Farbenspiel" stand wochenlang auf Platz eins, in gleich drei verschiedenen Jahren, und gehört zu den meistverkauften Alben seit 1975. Auch ihr letztes Studioalbum "Rausch" aus dem Jahr 2021 stürmte an die Spitze in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nun schlägt sie mit einem zweiten Kinderlieder-Projekt einen ganz neuen Ton an – passend zur Geburt ihrer zweiten Tochter Ende August.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017. © Getty Images

Chart-Enttäuschung

Doch der Blick auf die offiziellen Album-Charts dürfte für Fischer ein Dämpfer sein: Als Neueinsteigerin landet sie in Österreich nur auf Platz zehn. Die vorderen Ränge belegen derzeit Ed Sheeran, Twenty One Pilots und Lorna Shore.

Helene Fischer als Avatar © Universal Music

Auch wenn es sich "nur" um Kindermusik handelt, hat Fischer erneut große Maßstäbe gesetzt. Für die Musikvideos erschuf sie eine eigene 3D-Welt und verwandelte sich selbst in einen Avatar. Zusätzlich gibt es einen begleitenden Partykoffer zum Album – damit der Nachwuchs gleich stilecht mittanzen kann.