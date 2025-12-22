Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
banksy
© CARLOS JASSO / AFP

An zwei Plätzen

Neue Banksy-Graffitis ziehen Menschen in London an

22.12.25, 17:36
Teilen

Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstlers Banksy in London für Aufsehen gesorgt.  

Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park. 

Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, hatte sich über Stunden nicht zu den Werken bekannt. Am Nachmittag postete er auf seiner Instagramseite Bilder von dem Motiv in Bayswater. Britische Medien hatten zuvor gerätselt, ob es sich nicht um das Werk einer Nachahmerin oder eines Nachahmers handle. Viele Menschen machten Fotos von sich mit den Graffitis im Hintergrund.

 

Im September hatte der Künstler mit einem Werk an einem Gebäude des Justizzentrums für politische Debatten gesorgt. Das wenig später von den Behörden wieder entfernte Graffiti zeigte einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und war kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen propalästinensischen Gruppe entstanden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden