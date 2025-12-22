Paukenschlag in der Rapszene: Ski Aggu legt das Mikrofon weg

Rapper Ski Aggu zieht vorerst die Reißleine. Der 28-Jährige verabschiedet sich für unbestimmte Zeit von Bühne und Studio – und tauscht das Mikrofon gegen „Work and Travel“ in Australien.

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Am Montagmittag meldete sich der deutsche Musiker Ski Aggu (28) auf Instagram mit einer überraschenden Ankündigung zu Wort. Der Berliner zieht sich vorerst aus dem Musikgeschäft zurück. "Es ist an der Zeit, auf mein Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen."

Mehr lesen:

Statt Studio und Bühne steht für den Rapper nun ein Tapetenwechsel an. Ski Aggu will für längere Zeit nach Australien reisen, dort „Work and Travel“ machen, um – wie er selbst sagt – zu sich zu finden "und endlich ein bisschen Englisch zu lernen." Wie lange die kreative Pause dauern wird, ließ er offen.

Steile Karriere

Bekannt wurde Ski Aggu im deutschsprachigen Raum mit seinem unverwechselbaren Mix aus Rap und treibenden Techno-Beats. Spätestens die Zusammenarbeit mit Kult-Komiker Otto Walkes (77) machte ihn einem breiten Publikum bekannt und brachte ihm einen fixen Platz an der Spitze der deutschen Rapszene.

Unbestimmte Dauer

Doch der Sound, mit dem er einst als Trendsetter galt, ist für ihn inzwischen Alltag geworden. Während Ski Aggu mit seinem Stil lange als Vorreiter galt, ist die Kombination aus Rap und Club-Beats heute kaum mehr wegzudenken. «Rap auf Techno-Beats ist jetzt offiziell Mainstream», so der Musiker. Auch das sei ein weiterer Grund, der Branche vorerst den Rücken zu kehren.

Ob und wann Ski Aggu zurückkehrt, bleibt offen. Vorerst heißt es für den Rapper: Abstand gewinnen, neue Eindrücke sammeln – und vielleicht mit frischen Ideen wiederkommen.