Chart-Hammer: Kylie ist die neue Christmas-Queen

Kylie Minogue stößt Mariah Carey vom Weihnachts-Thron und sichert sich mit “XMAS“ Platz 1 in England und unzählige Chart-Rekorde.

In Österreich gibt es diese Woche keine Charts – somit bleibt alles beim Alten: Platz 1 für „Last Christmas“ in den Austria t0 40 Charts. Gefolgt von „All I Want for Christmas Is You“ und gleich10 weiteren Weihnachts-Songs, denn die Plätze 1 bis 12 sind wieder fest in festlicher Hand. In England, wo dem Platz 1 der Weihnachts-Charts eine besondere Bedeutung zugemessen wird – ausgiebiges Wetten inklusive – gibt’s diese Woche ein kleines Weihnachts-Wunder: Kylie Minogue, nur 1,52 Meter groß, ist jetzt in den Charts die Allergrößte. Platz 1 mit dem neuen Weihnachts-Kracher „XMAS“,

© Warner Music

© Warner Music

Damit schreibt sie gleich in mehrfacher Hinsicht Chart-Geschichte: Klyie ist nämlich die erste weibliche Künstlerin die in vier Dekaden einen Nummer eins Hit landen kann. Damit hat sie Lady Gaga, Madonna und Mariah Carey, die es in „nur“ drei Dekaden an die Chartspitze schafften, ausgebremst und steht jetzt auf einer Stufe mit Elvis Presley, Elton John und Queen.

© Warner Music

© Warner Music



„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie besonders sich das anfühlt. Auf Platz 1 der Weihnachtscharts zu stehen, ist wirklich das schönste Geschenk,“ freut sich Kylie über den Chart-Triumph und den damit verbundenen Award.

© officialcharts.com

„XMAS“ ist Kylies 8. Nummer-eins-Hit in England. Zum ersten Mal lachte sie 1987 mit „I Should Be So Lucky“ von der Chartspitze. Mit dem Weihnachts-Hit gelingt Kylie jetzt schon das zwei große Chart-Comeback nach dem Jahr 2000 („Spinning Around“), schließlich liegt ihr letzter Nummer-Eins „Slow“ (2003) nun ja auch schon wieder 22 Jahre zurück.