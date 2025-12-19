Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava
© zeidler

Pop-Beben

Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava

Von
19.12.25, 11:21
Teilen

Robbie Williams gilt als Österreich-Fan. Trotzdem scheiterten die Verhandlungen für eine Hitshow in Salzburg. Als Ersatz rockt er jetzt in Bratislava. Zum Schnäppchenpreis.  

„Ich liebe Österreich. Nur hier werde ich wirklich noch wie ein Weltstar empfangen Österreich ist meine zweite Heimat“ Wieder und wieder bekundete Robbie Williams sein rot-weiß-rotes Herz. Erst recht diesen Sommer als über 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt seine Hit-Show Britpop, samt Bungeesprung und den ersten Fotos seiner süßen Kinder feierten.

Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava
© zeidler

Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava
© zeidler

Jetzt legt Robbie mit der neuen CD „Britopop“ (ab 8. Februar) , einer weiteren Europa-Tournee nach und einem absoluten Konzert-Schock nach. „Es wird 2026 kein Österreich-Konzert geben“, so ein Branchen-Insider zu oe24. Einer der Gründe ist Robbies hohe Gagenforderung. Deshalb erstickten auch die Verhandlungen für einen geplanten Auftritt am Salzburger Residenzplatz früh im Keim. Das ist bitter! 

Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava
© Lovestream Festival

Jetzt gibt’s aber zumindest einen Österreich nahen Ersatz. Am 8. August rockt Robbie beim „Lovestream Festival“ im grenznahen Bratislava. Die Tickets für die Hitshow am Flugplatz Vajnory, gibt’s fast zum Schnäppchenpreis: in Bratislava rockt Robbie nämlich schon um 79 Euro!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden