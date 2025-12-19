Konzert-Schock um Robbie: Kein Österreich-Konzert, dafür Bratislava

Robbie Williams gilt als Österreich-Fan. Trotzdem scheiterten die Verhandlungen für eine Hitshow in Salzburg. Als Ersatz rockt er jetzt in Bratislava. Zum Schnäppchenpreis.

„Ich liebe Österreich. Nur hier werde ich wirklich noch wie ein Weltstar empfangen Österreich ist meine zweite Heimat“ Wieder und wieder bekundete Robbie Williams sein rot-weiß-rotes Herz. Erst recht diesen Sommer als über 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt seine Hit-Show Britpop, samt Bungeesprung und den ersten Fotos seiner süßen Kinder feierten.

© zeidler

© zeidler

Jetzt legt Robbie mit der neuen CD „Britopop“ (ab 8. Februar) , einer weiteren Europa-Tournee nach und einem absoluten Konzert-Schock nach. „Es wird 2026 kein Österreich-Konzert geben“, so ein Branchen-Insider zu oe24. Einer der Gründe ist Robbies hohe Gagenforderung. Deshalb erstickten auch die Verhandlungen für einen geplanten Auftritt am Salzburger Residenzplatz früh im Keim. Das ist bitter!

© Lovestream Festival

Jetzt gibt’s aber zumindest einen Österreich nahen Ersatz. Am 8. August rockt Robbie beim „Lovestream Festival“ im grenznahen Bratislava. Die Tickets für die Hitshow am Flugplatz Vajnory, gibt’s fast zum Schnäppchenpreis: in Bratislava rockt Robbie nämlich schon um 79 Euro!