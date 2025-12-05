Britischer "Hottie": Camillas rechte Hand schmeißt hin!

Knalleffekt: Oliver Plunket der britische Liebling, der jahrelang als Camillas Kammerherr arbeitete, hat seinen Rücktritt angekündigt. Weshalb ER der Liebling der britischen Öffentlichkeit wurde? Wegen seines ganz besonders charmanten Auftretens...

Der Rücktritt von Oliver Plunket wurde auf dem Anwesen Sandringham Estate offiziell bestätigt. Zeitgleich erhielt der Kammerherr den Royal Victorian Orden als Dank für seine Verdienste. „Ich möchte Major Ollie Plunket von ganzem Herzen danken – er war mein treuer Kammerherr in den letzten drei Jahren“, erklärte Königin Camilla in ihrer Rede.

Plunket diente als „Equerry“, ein traditioneller Hofposten, und ist Offizier bei den Rifles – jenem Regiment, dessen Oberst Camilla seit 2020 ist. Er betreute ihren Terminkalender und begleitete sie zu offiziellen Anlässen, stets eng verzahnt mit ihrem Privatsekretär.

Warum er seinen Dienst nun beendet, ist nicht bekannt. Traditionell bleibt ein „Equerry“ rund drei Jahre im Amt – diese Zeit ist bei Plunket nun abgelaufen.

Vom Hofbeamten zum Internet-Liebling

Schon kurz nach Amtsantritt 2022 wurde der Absolvent der Militärakademie in Exeter zum Publikumsliebling. Besonders in Erinnerung blieb sein Auftritt 2023, als er im Clarence House lässig mit einem Säbel Christbaumkugeln anbrachte – die Szene verbreitete sich viral.

Daraus entstand sein inoffizieller Titel: „Hot Equerry“. Online-Kommentare wie „Major Ollie Plunket ist ein wirklich gut aussehender Mann!“ oder „Können wir kurz innehalten und Major Ollie Plunket bewundern?“ sorgten für zusätzliche Popularität. Auch beim Besuch des Königspaars im Vatikan rückte er in seiner Militäruniform in den Fokus der Öffentlichkeit. Offiziell gilt Plunket weiterhin als Single.