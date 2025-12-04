jö Bonus Club startet Partnerschaft mit Raiffeisen

Der jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien starten eine Kooperation.

Das bedeutet für jö Bonus Club Mitglieder: Wer mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlt, sammelt künftig doppelt Punkte – beim jeweiligen Partner und zusätzlich bei der Raiffeisen Stadtbank Wien.

"Mehr als eine Bank – das ist unser Anspruch. Wir setzen auf absolute Kundenzentrierung und bieten einfache, verständliche Lösungen, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen", betont Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien. “Durch Kooperationen schaffen wir Mehrwert. Der jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien sind zwei starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel: Banking und Loyalität zu verbinden, um spürbare Vorteile im Alltag zu schaffen. Wer mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlt, bekommt monatlich zusätzliche Ös. Ab Dezember starten wir in Wien und bauen die Vorteile Schritt für Schritt aus."

© zvg

"Mit Raiffeisen NÖ-Wien begrüßen wir einen namhaften Partner im jö Universum, der unsere Werte teilt: die Nähe zu den Menschen und die tiefe Verbundenheit zu Österreich", freuen sich die beiden jö Geschäftsführer Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker über die jüngste Erweiterung des Netzwerks. "Unsere Mission ist klar: jö ist der tägliche Begleiter, der echten Mehrwert bietet. Mit Raiffeisen NÖ -Wien an unserer Seite wird diese Vision für unsere Mitglieder greifbarer denn je. Unsere Ös gibt es jetzt auch außerhalb des Partnernetzes. Wir schaffen damit ein Ökosystem, in dem die Vorteile dauerhaft spürbar sind – bei jedem Einkauf und jeder Zahlung", so Alexander Merklein weiter.

Auch REWE Vorstand Marcel Haraszti ist von der Kooperation überzeugt: "Kund:innen erwarten heutzutage vernetzte Lösungen. Mit der Partnerschaft zwischen dem jö Bonus Club und Raiffeisen NÖ-Wien denken wir Handel und Bank gemeinsam, um den Menschen Vorteile im Alltag zu bieten und den täglichen Einkauf im Einzelhandel günstiger zu gestalten."

Ös sammeln beim Bezahlen

Mit fünf Millionen Mitgliedern und einer Haushaltsdurchdringung von 80 Prozent ist der jö Bonus Club Österreichs führendes Loyalty-Programm. Gemeinsam mit Raiffeisen NÖ-Wien, dem Bankpartner Nr. 1 im Osten Österreichs, eröffnet er Kund:innen neue Möglichkeiten, die weit über das klassische Bankgeschäft hinausgehen – ein klares Signal für innovative Banking-Lösungen und Kundenloyalität.

Ab Dezember können Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien, die zugleich jö Mitglieder sind und mit der Raiffeisen-Debitkarte bezahlen, wertvolle Ös sammeln – ganz egal, ob in Geschäften, Lokalen, online und auch außerhalb der jö Partnerwelt. Diese Ös lassen sich bei den 16 jö Partnern gegen exklusive Rabatte und Aktionen einlösen. Voraussetzung dafür ist die Verknüpfung der “Mein ELBA”-App mit der jö Mitgliedschaft. Für alle Kund:innen der Raiffeisen Stadtbank Wien, die noch kein jö Mitglied sind, aber ebenfalls profitieren möchten, ist der Einstieg ganz einfach: Die „jö äpp“ downloaden, sich mit E-Mail und Geburtsdatum registrieren, die Verknüpfung zur „Mein ELBA“-App herstellen und Vorteile genießen.