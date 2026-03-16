Wird der Mindestbestellwert bei Amazon auch in Österreich erhöht?

In Deutschland wird der Mindestbestellwert erhöht. Doch wie schaut dies in Österreich aus?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Versandkosten bei Amazon zu sparen. Einerseits kann man ein Prime-Abo abschließen. Dieses kostet monatlich 8,99 Euro. Andererseits bekommt man bei der Bestellung über den Mindestbestellwert die Lieferung kostenlos.

In Deutschland wurde dieser Wert von 39 Euro auf 49 Euro erhöht. Die Erhöhung sorgt im Nachbarland für viel Aufregung. Doch nun stellt sich die Frage, wird auch in Österreich der Mindestbestellwert angehoben? Österreich wird von Amazon.de bedient.

Keine Änderung in Österreich

Gegenüber "futurezone" erklärt der Online-Gigant: "Für unsere österreichischen Kundinnen und Kunden gilt weiterhin der bekannte Mindestbestellwert." In Österreich bleibt somit der Mindestbestellwert weiterhin bei 39 Euro.

Wer unter dem Mindestbestellwert einkauft, der muss Lieferkosten abhängig von der Versandart bezahlen. Ein Standardversand nach Hause kostet 3,99 Euro pro Lieferung. Wenn die Lieferung in eine Abholstation zugestellt wird, kostet diese 1,99 Euro. Bücher werden immer kostenlos ausgesendet.

Österreich mit dem niedrigsten Wert

Beim Premiumversand tritt die Lieferung in ein bis zwei Werktagen ein. Dafür zahlt man 4,99 Euro, wenn diese nach Hause zugestellt werden soll, und 3,99 Euro bei Zustellung in eine Abholstation. Bei sperrigen oder besonders schweren Waren werden mindestens 34,99 Euro pro Artikel fällig.

Österreich hat mit einem Mindestbestellwert einen der niedrigsten.

Österreich: ab 39 Euro

Deutschland: ab 49 Euro

Belgien: ab 39 Euro

Liechtenstein: ab 39 Euro

Luxemburg: ab 39 Euro

Schweiz: ab 49 Euro

Tschechien: ab 49 Euro

Dänemark: ab 49 Euro

Finnland: ab 99 Euro

Rumänien: ab 49 Euro

Slowenien: ab 59 Euro

Bulgarien: ab 49 Euro

Estland: ab 59 Euro

Ungarn: ab 49 Euro

Kroatien: ab 49 Euro

Lettland: ab 59 Euro

Litauen: ab 59 Euro

Norwegen: ab 59 Euro

Griechenland: ab 59 Euro

Am meisten zahlen Personen in Griechenland, Lettland, Litauen und Norwegen. Dort erhält man eine kostenlose Lieferung erst bei einer Bestellung über 59 Euro.