Capri-Sonne will Red Bull Konkurrenz machen

Capri-Sonne-Eigentümer Hans-Peter Wild bläst zum Angriff auf den Marktführer Red Bull. Mit einem neuen funktionalen Getränk voller Vitamine will der Milliardär jetzt den Energy-Markt aufmischen.

Der Capri-Sonne-Milliardär und bekannte Festspiel-Förderer Hans-Peter Wild will mit einem neuen Saft Red Bull ordentlich Konkurrenz machen. Es ist das erste funktionelle Getränk der Firma, die damit direkt in das Revier des alteingesessenen Energy-Riesen aus Salzburg vordringt. Während das Mateschitz-Getränk seit jeher als der Wachmacher schlechthin bekannt ist, will nun auch Capri-Sonne mehr sein als ein bloßes Spaßgetränk für zwischendurch. Die neue Sonderedition enthält Vitamine sowie Elektrolyte und soll so gezielt zur Verringerung von Müdigkeit beitragen.

Trend zu gesunden Inhaltsstoffen

Damit springt die Firma, bei der Hans-Peter Wild aktuell als Präsident des Verwaltungsrates fungiert, auf einen Trend auf, der auch in Österreich nicht mehr aufzuhalten ist. Erhebungen des Marktforschungsinstituts Innova Market Insights belegen, dass Konsumenten immer häufiger zu Energy-Drinks greifen, die mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert sind. Fast jeder vierte Verbraucher in Europa überprüft mittlerweile regelmäßig die Inhaltsstoffe auf der Verpackung, wie das Marktforschungsinstitut herausfinden konnte.

Junge Generationen im Fokus

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei den jüngeren Generationen unter 35 Jahren. Hier wünscht sich jeder Zweite einen gesünderen Lebensstil und achtet entsprechend auf die Zusammensetzung der Produkte. Während einige Produzenten von Alkohol bereits Verluste beklagen, steht der Energydrink-Branche ein weiteres Wachstum bevor. Von diesem Aufschwung wird künftig wohl nicht mehr nur der Marktführer Red Bull profitieren, sondern auch Konkurrenten, die zur Diversifizierung der gesamten Branche beitragen.