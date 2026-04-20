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© Getty

Tennis

Jannik Sinner (24) vor neuem Weltrekord

20.04.26, 11:41
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Der Weltranglistenerste schickt sich in Madrid an, Tennisgeschichte zu schreiben. 

Nach einem herausragenden Start in die Saison 2026, in der der 24-jährige Italiener bereits die Masters-1000-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte Carlo für sich entscheiden konnte, steht er am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt nun vor einem Rekord für die Ewigkeit.

Jagd nach der Bestmarke

Inklusive seines Triumphs in Paris zum Ende der letzten Saison blickt Sinner aktuell auf eine Serie von vier aufeinanderfolgenden Titeln auf Masters-Ebene zurück. Mit seiner Teilnahme an den anstehenden Madrid Open bietet sich ihm nun die Chance, diese Serie auf fünf Siege auszubauen – ein Kunststück, das selbst den Legenden Roger Federer und Novak Djokovic in ihren glanzvollen Karrieren verwehrt blieb.

Günstige Vorzeichen

Die Chancen für diesen historischen Erfolg stehen gut. Formstärke: Sinner dominierte die bisherige Hartplatz- und Sandplatzsaison. Konkurrenzsituation: Durch die verletzungsbedingte Absage seines größten Rivalen Carlos Alcaraz gilt der Italiener als absoluter Top-Favorit auf den Titel in der spanischen Hauptstadt. Sollte Sinner den Pokal in Madrid in die Höhe stemmen, würde er seine Ambitionen untermauern, langfristig in die Riege der größten Tennisspieler aller Zeiten aufzusteigen.

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