Showdown perfekt: Kampflos-Italiener Cobolli fordert Zverev

Das French-Open-Finale steht! Alexander Zverev kämpft am Sonntag um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Sein Gegner Flavio Cobolli zog nach einem bitteren Krankheits-Drama kampflos ins Endspiel ein.

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Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev trennt nur noch ein einziger Triumph von seinem allerersten Grand-Slam-Titel. Der 29-jährige Routinier behielt am Freitag im Halbfinale der French Open kühlen Kopf und schlug den tschechischen Aufsteiger Jakub Mensik nach 3:01 Stunden mit 7:5, 6:2, 3:6 und 6:3. Im großen Finale am Sonntag wartet nun ein brandheißes Duell gegen den Italiener Flavio Cobolli. Das Match des Jahres steigt am Sonntag um 15:00 Uhr (15:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker).

Krankheits-Drama kurz vor Spielbeginn

Bitteres Aus kurz vor dem Halbfinale: Der italienische Tennis-Profi Matteo Arnaldi musste sein Match in Paris wegen einer Viruserkrankung absagen und verpasste damit die Chance auf das Endspiel gegen Alexander Zverev. © Getty Images

Der italienische Kontrahent sparte im Parallelspiel unfreiwillig jede Menge Kräfte für das Finale. Das rein italienische Halbfinal-Duell fand nämlich überhaupt nicht statt. Knapp 20 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn musste Matteo Arnaldi wegen einer akuten Viruserkrankung schweren Herzens passen. Während die enttäuschten Zuschauer in Roland Garros ihr Geld zurückbekommen, zog die Nummer zehn der Setzliste, Flavio Cobolli, völlig kampflos in sein allererstes Major-Finale ein.

Ausgeglichene Sandplatz-Bilanz im Jahr 2026

Zverev, der als einziger Top-Ten-Spieler die Vorschlussrunde in Paris erreichte, steht in seinem vierten Major-Endspiel. Nach den schmerzhaften Final-Niederlagen bei den US Open 2020 gegen Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, Roland Garros vor zwei Jahren und den Australian Open im Vorjahr ist der Turniersieg nach dem verletzungsbedingten Verzicht von Titelverteidiger Carlos Alcaraz und dem Hitzeschlag-Aus von Jannik Sinner fast schon Pflicht. Das direkte Duell gegen den 24-jährigen Cobolli führt der 1,98 Meter große Deutsche im Head-to-Head mit 3:1 an. In der laufenden Saison gab es auf Sand ein glattes 6:3, 6:3 für den Italiener in München, ehe sich Zverev im Madrid-Viertelfinale mit 6:1, 6:4 revanchierte. Tennis-Ikone John McEnroe erhöhte den Druck bereits massiv: Wenn er es jetzt nicht gewinnt, gewinnt er es nie.