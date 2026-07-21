Abgefertig! Ofner scheitert klar an Molcan

Drei Jahre nach seinem Albtraummatch gegen Alex Molcan verlor Sebastian Ofner auch gestern beim Kitzbühel-Auftakt gegen den Slowaken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Diesmal war Österreichs Nummer 1 mit 4:6, 4:6 ohne Chance. Nach 68 Minuten war alles vorbei. Ofi enttäuscht: "Es ist zach im Moment. Ich brauch noch ein paar Matches, bis ich wieder das Vertrauen in mein Spiel krieg."

Das bedeutet somit zum vierten Mal en suite eine Auftaktniederlage in der Gamsstadt. Damit ist aus Österreich von den vier ÖTV-Spielern nur noch Jurij Rodionov im Einzel-Achtelfinale am Mittwoch dabei.

"Natürlich hab ich dieses Match im Kopf", hatte sich Ofner im ServusTV an die bittere Niederlage gegen Molcan von 2023 erinnert. Damals hatte Ofner bei 6:4 und 5:0 einen Matchball vergeben und die Partie mit 6:4, 5:7, 6:7 verloren.

Österreichs aktuelle Nummer eins bzw. 124 im ATP-Ranking musste gleich im Auftaktgame seinen Aufschlag abgeben und zum 2:5 ein zweites Mal. Zwar verkürzte er dann noch auf 4:5, nach 32 Minuten war Satz eins dann aber Geschichte. Im zweiten Durchgang gelang Molcan ein Break zum 2:1. Danach war der Zwei-Satz-Sieg des Weltranglisten-81. nicht mehr gefährdet.

Für ein Erfolgserlebnis hatten zuvor Doppel-Vorjahresfinalist Joel Schwärzler mit Lukas Neumayer gesorgt. Das ÖTV-Duo besiegte die brasilianisch-australische Paarung Fernando Romboli/John-Patrick Smith 6:4,7:5