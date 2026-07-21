Nacht-Razzia: Aufregung um Dopingtests bei Tour-Stars

Aufregung bei der Tour de France: Ein Pariser Gericht genehmigte die nächtlichen Dopingkontrollen bei Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Die Gerüchteküche brodelt.

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Mitten im Kampf um das Gelbe Trikot sorgt eine beispiellose Doping-Razzia für gewaltige Unruhe im Peloton der Tour de France. Die Internationale Test-Agentur (ITA) ließ Titelverteidiger Tadej Pogacar und seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard mitten in der Nacht von Kontrolleuren aus dem Schlaf reißen. Möglich machte diese umstrittene Maßnahme eine spezielle Genehmigung durch ein Pariser Gericht.

Regulär dürfen Kontrollen im Radsport nur zwischen 6:00 und 23:00 Uhr durchgeführt werden. Für den nächtlichen Eingriff gelten extrem strenge rechtliche Hürden.

Anlass für nächtliche Razzia?

Ein Richter darf solche nächtlichen Tests nach französischem Recht nur dann anordnen, wenn "schwerwiegende und übereinstimmende Verdachtsmomente" für Regelverstöße vorliegen. Zudem muss die konkrete Gefahr bestehen, dass Beweismittel vernichtet werden oder verloren gehen. Die ITA rechtfertigte den nächtlichen Schritt mit der Pflicht, die Integrität des Rennens zu schützen, räumte aber ein, dass dies die Erholung der Superstars erheblich beeinträchtigt. Im Tour-Tross heizt das Vorgehen die Spekulationen massiv an.

Ehemaliger Doper befürwortet Aktion

Experten vermuten die Suche nach schnell abbauenden Substanzen oder Mikrodosierungen von Wachstumshormonen und Peptiden, die nur wenige Stunden im Körper nachweisbar sind. Ex-Profi Jonathan Vaughters zeigte auf X volles Verständnis für die Kontrollen. Solche Aktionen seien die effektivste Waffe gegen Doping. Obwohl der letzte offizielle Dopingfall der Tour bereits elf Jahre zurückliegt, bringt dieser Paukenschlag das Thema wieder voll in die Schlagzeilen.

Vingegaard und Lipowitz stürzten nach Test-Störung schwer

Sportlich haben die nächtlichen Kontrollen jedenfalls für einen bösen Beigeschmack: Vingegaard war auf der seinem Test folgenden Etappe so schwer gestürzt dass er mit Schlüsselbeinbruch aufgeben musste. Und am Dienstag erwischte es den Deutschen Florian Lipowitz - auch sein Red-Bull-Team war getestet worden. Allerdings war man da kurz vor 23 vergleichsweise gnädig ...