Tom Brady watscht Logan Paul ab

Bei einem Fanfest in New York kam es zu einem heftigen Zwischenfall: Football-Star Tom Brady verpasste dem Influencer und Wrestler Logan Paul auf der Bühne eine Ohrfeige. Das Netz rätselt nun.

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Das Video von dem Vorfall, der sich am Freitag ereignete, verbreitete sich in kürzester Zeit im Internet und sammelte allein auf der Plattform X über 9 Millionen Klicks. Auf der Bühne standen sich der 48-jährige Tom Brady und der 31-jährige Logan Paul gegenüber und diskutierten hitzig, bis Brady plötzlich zuschlug. NBA-Basketballer Karl-Anthony Towns musste schließlich schlichtend eingreifen und stellte sich zwischen die beiden Streithähne.

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Brady plant Wrestling-Auftritt

Der wohl größte Football-Spieler aller Zeiten, der in seiner Karriere 7 NFL-Titel holte, liebäugelt nämlich schon länger mit einem Auftritt in der US-amerikanischen Wrestling-Liga WWE. Beim "Fanatics Fanfest" in New York erklärte er dazu: "Ich habe das Gefühl, dass ich, seitdem ich kein Football mehr spiele, die Gelegenheit habe, da rauszugehen und trotzdem zu zeigen, dass ich noch ein bisschen sportlich bin. (...) Ich glaube, ich könnte da zumindest für einen Kampf mitmachen, oder?"

Fortsetzung in sozialen Medien

Der Streit endete jedoch nicht auf der Bühne, sondern ging in den sozialen Medien direkt weiter. Logan Paul, der früher kurze Videos drehte und seit 2022 in der WWE aktiv ist, schrieb auf X: "Er versucht, mich zu schlagen? Ein schreckliches Vorbild für die Kinder." Die prompte Antwort von Brady ließ nicht lange auf sich warten: "Ich habe es versucht Amerika… ich werde es noch einmal versuchen, wenn ich diesen Nerd das nächste Mal sehe."

Alles nur eine Inszenierung?

Die beiden Stars geraten nicht zum ersten Mal aneinander: Bereits im Februar behauptete Paul, seine Wrestlingkarriere mache ihn genauso athletisch wie einen NFL-Spieler, was Brady als "süß" abtat. Einen Monat später warf Brady Paul bei einem Benefizspiel sogar mit einem Football ab. Viele Stimmen im Netz vermuten daher, dass die Ohrfeige und der gesamte Konflikt nur inszeniert sind, um schlagkräftige Aufmerksamkeit für eine mögliche Wrestlingkarriere von Tom Brady zu generieren.