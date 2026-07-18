Gesetz der Serie
Wird DESHALB der Achtfach-Jackpot geknackt?
Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) wird zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der österreichischen Lotterien bei "6 aus 45" ein Achtfach-Jackpot gezogen.
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Moderiert wird die Übertragung von Ralph Huber-Blechinger, der bereits am Mittwoch im Studio stand, als kein Spieler beim neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte die sechs richtigen Zahlen auf seinem Schein hatte.
Der erste Siebenfach-Jackpot ließ eine glückliche Person aus Niederösterreich im November 2018 über den Solo-Gewinn von 14,9 Millionen Euro jubeln. Bis heute ist es der höchste Gewinn bei "Lotto 6 aus 45", der auch am Sonntag nicht gebrochen wird. Denn im Pot liegen diesmal 12 Millionen Euro.
Glücksfaktor Moderator?
Moderiert wurde der Rekord-Gewinn damals von Thomas May, der seitdem auch zwei weitere geknackte Siebenfach-Jackpots (März 2025, Mai 2026) ansagen durfte.
Nach dem ersten Mega-Jackpot musste man in Österreich vier Jahre lang auf den zweiten seiner Art warten. Im April 2022 stand Evely
Vysher im Studio, die auch die beiden nächsten Male (Dezember 2022, September 2024) zur Glücksfee wurde.Die weiteren geknackten Siebenfach-Jackpots wurden abwechselnd von Huber-Blechinger (Oktober 2024, August 2025) und Thomas May (März 2025, Mai 2026) begleitet. Nun wäre Huber-Blechinger wieder an der Reihe, einen XXL-Gewinn zu begleiten, und genau er steht am Sonntag auch im Studio, ein gutes Omen für einen glücklichen Spieler?
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