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Gesetz der Serie

Wird DESHALB der Achtfach-Jackpot geknackt?

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Ein Mann im Anzug hält zwei Lotto-Kugeln in einem Fernsehstudio.
© Lotterien
Ganz Österreich fiebert der Lotto-Ziehung am Sonntag entgegen. Ein kurioses Gesetz der Serie für Abergläubische könnte darauf hindeuten, dass es keinen Neunfach-Jackpot geben wird.
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Am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) wird zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der österreichischen Lotterien bei "6 aus 45" ein Achtfach-Jackpot gezogen.

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Moderiert wird die Übertragung von Ralph Huber-Blechinger, der bereits am Mittwoch im Studio stand, als kein Spieler beim neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte die sechs richtigen Zahlen auf seinem Schein hatte.

Der erste Siebenfach-Jackpot ließ eine glückliche Person aus Niederösterreich im November 2018 über den Solo-Gewinn von 14,9 Millionen Euro jubeln. Bis heute ist es der höchste Gewinn bei "Lotto 6 aus 45", der auch am Sonntag nicht gebrochen wird. Denn im Pot liegen diesmal 12 Millionen Euro.

Glücksfaktor Moderator?

Moderiert wurde der Rekord-Gewinn damals von Thomas May, der seitdem auch zwei weitere geknackte Siebenfach-Jackpots (März 2025, Mai 2026) ansagen durfte.

Ein Mann im Anzug hält ein Lotto-Maskottchen in einem Fernsehstudio für die Lottoziehung.
Lotto May © Lotterien

Nach dem ersten Mega-Jackpot musste man in Österreich vier Jahre lang auf den zweiten seiner Art warten. Im April 2022 stand Evely

"Lotto 6 aus 45", 24.11.2021Im Bild: Evelyn Vysher. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/G¸nher Pichlkostner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606
© ORF

Vysher im Studio, die auch die beiden nächsten Male (Dezember 2022, September 2024) zur Glücksfee wurde.Die weiteren geknackten Siebenfach-Jackpots wurden abwechselnd von Huber-Blechinger (Oktober 2024, August 2025) und Thomas May (März 2025, Mai 2026) begleitet. Nun wäre Huber-Blechinger wieder an der Reihe, einen XXL-Gewinn zu begleiten, und genau er steht am Sonntag auch im Studio, ein gutes Omen für einen glücklichen Spieler?

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