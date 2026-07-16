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Riesen-Ansturm

12 MILLIONEN Euro! Mega-Hype um Lotto-Jackpot

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Comic-Schwein hält zwei Säcke Geld, im Hintergrund fliegen viele Euro-Geldscheine durch die Luft.
© Getty, Lotterien
Nach dem ersten Achtfach-Jackpot der Geschichte ist nun ganz Österreich im Lotto-Fieber.
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Der Lotto-Wahnsinn geht jetzt erst richtig los! Auch der Siebenfach-Jackpot mit 8,4 Millionen Euro wurde bei "Lotto 6 aus 45" am Mittwoch (15. Juli 2026) nicht geknackt. Jetzt wartet zum ersten Mal in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien ein Achtfach-Jackpot. Am Sonntag den 19. Juli 2026 um 19.17 Uhr (live, ORF 2) geht es um sagenhafte 12 Millionen Euro!

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Der Ansturm war schon bei der letzten Ziehung riesig: Mehr als sechs Millionen Tipps wurden abgegeben und rund 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt. Trotzdem hatte keiner den richtigen Tipp.

Die Lotterien erwarten für die nächste Ziehung am Sonntag noch mehr Beteiligung, bis zu acht Millionen Tipps sind möglich – bei 9,7 Millionen Einwohnern würde dann fast jeder um den historischen Gewinn sein Glück versuchen.

14,9 Mio. € als Rekord-Gewinn

Insgesamt war es erst der achte Siebenfach-Jackpot der Geschichte. Der allererste ist bislang auch der höchste Gewinn der Historie. Am 21. November 2018 gingen 14.926.157,30 Euro an eine glückliche Person aus Niederösterreich.

Der zweithöchste Gewinn ging am 22. September 2024 mit unglaublichen 11,2 Millionen Euro mit ­einem Solo-Sechser in die Steiermark. Beeindruckend ist, dass der höchste Gewinn, der kein Siebenfach-Jackpot war, auch kein Sechsfach-Jackpot war. Am 12. August 2015 ging ein Fünffach-Jackpot mit stolzen 9,64 Mio. Euro nach Wien, der höchste Gewinn bei einem Sechsfach-Jackpot lag bisher bei 9,62 Mio. Euro.

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